Türkiye Gazze için seferber! Yardım için gönderilen üçüncü uçak Mısır’da: İlaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, çocuk bezi...

Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılması için Mısır'a insani yardım malzemesi taşıyan üçüncü uçak Ankara'dan havalandı, Mısır'daki Uluslararası Ariş Havalimanı'na iniş yaptı.
Askeri uçakta Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğiyle Gazzelilere ulaştırılacak yardımlar yer aldı.
İlaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi yardım malzemelerinin Refah Sınır Kapısı'ndan Gazzelileri ulaştırılması bekleniyor.
DÜN İKİ UÇAK GÖNDERİLDİ
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ilk iki uçak dün Mısır'daki Uluslararası Ariş Havalimanı'na inmişti.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1900 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 50'den fazla Filistinlinin can verdiği belirtilmişti.