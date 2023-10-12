İstanbul kongresinin perde arkası ortaya çıktı! CHP yandaşı Sözcü yazarı İsmail Saymaz’dan bomba iddia! Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulmak için...

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, kongrede yaşanan bu durumu "Akrep yapmaz CHP'linin CHP'liye yaptığını" diyerek yorumladı. Bugünkü köşe yazısında, CHP içindeki koltuk savaşlarını değerlendiren Saymaz, Cemal Canpolat 'ın sözlerinin Ekrem İmamoğlu 'na karşı bir ihbar niteliğinde olduğunu vurguladı.

PARTİDEKİ BÖLÜNMÜŞLÜĞÜN KANITI! İşte kongrede yaşanan bu gerilim, CHP içindeki değişimciler ile Kemalciler arasındaki bölünmüşlüğü bir kez daha kanıtladı.

'İMAMOĞLU'NU İTİBARSIZLAŞTIRMA PLANI'

'Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamı' olarak bilinen Cemal Canpolat'ın bu sözlerle hem yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanmasını önlemeye çalıştığını hem de 81 ilde aday çıkarmaya hazırlanan İYİ Parti'ye kurşun attığını kaleme aldı. Canpolat için "İmamoğlu'nu itibarsızlaştırmak için bundan fazlası yapılamazdı" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz, kongrede yaşanan tartışmalar hakkında çok tartışılacak bir iddia daha ortaya attı. "CHP'nin İstanbul Kongresi kanıtlıyor ki Kılıçdaroğlu ve kliği İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'dan vazgeçebilir.