İstanbul kongresinin perde arkası ortaya çıktı! CHP yandaşı Sözcü yazarı İsmail Saymaz’dan bomba iddia! Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulmak için...

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim kriziyle sarsıldı. 4-5 Kasım'da yapılacak kurultaya sayılı günler kala gerilim gittikçe tırmandı.
Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim kriziyle sarsıldı. 4-5 Kasım'da yapılacak kurultaya sayılı günler kala gerilim gittikçe tırmandı.
EKREM İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI
Hafta sonu gerçekleştirilen İstanbul Kongresi'nde ise köprüler yakıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu'na açık açık savaş açtı.
CHP'lilerin İBB'ye girmek için İYİ Parti'ye geçtiğini açıklayan Canpolat, kürsüyü yumrukladı Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları tarafından ayakta alkışlandı.
Cemal Canpolat kürsüde şu ifadelere yer verdi:
"Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir."
PARTİDEKİ BÖLÜNMÜŞLÜĞÜN KANITI!
İşte kongrede yaşanan bu gerilim, CHP içindeki değişimciler ile Kemalciler arasındaki bölünmüşlüğü bir kez daha kanıtladı.
AKREP BİLE YAPMAZ DEDİ... DEVAM ETTİ...
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, kongrede yaşanan bu durumu "Akrep yapmaz CHP'linin CHP'liye yaptığını" diyerek yorumladı. Bugünkü köşe yazısında, CHP içindeki koltuk savaşlarını değerlendiren Saymaz, Cemal Canpolat'ın sözlerinin Ekrem İmamoğlu'na karşı bir ihbar niteliğinde olduğunu vurguladı.
'İMAMOĞLU'NU İTİBARSIZLAŞTIRMA PLANI'
'Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamı' olarak bilinen Cemal Canpolat'ın bu sözlerle hem yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanmasını önlemeye çalıştığını hem de 81 ilde aday çıkarmaya hazırlanan İYİ Parti'ye kurşun attığını kaleme aldı. Canpolat için "İmamoğlu'nu itibarsızlaştırmak için bundan fazlası yapılamazdı" ifadelerini kullandı.
İsmail Saymaz, kongrede yaşanan tartışmalar hakkında çok tartışılacak bir iddia daha ortaya attı. "CHP'nin İstanbul Kongresi kanıtlıyor ki Kılıçdaroğlu ve kliği İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'dan vazgeçebilir.
Daha şimdiden Kılıçdaroğlu yanlısı sosyal medya hesaplarında İBB aleyhine paylaşımlar yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Yazısını şöyle sonlandırdı: İmamoğlu, CHP'lilere karşı mücadele edecek. Çünkü CHP'liler parti içindeki itibarını koruyabilmek için Türkiye'deki iktidar olmaktan bile vazgeçerler.