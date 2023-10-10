İBB makamlarını CHP delegelerini peşkeş çeken İmamoğlu’na AK Parti’den zor sorular! İmamoğlu’nun yancılarından Canpolat’a: Şehvetli yalancı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat ise kongre kürsüsünde Ekrem İmamoğlu'nun delegeleri oy karşılığı makam dağıttını söyleyerek CHP'li İBB'deki liyakatsizlik ve talana dikkat çekti.
Canpolat şunları söyledi:
"Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir."
"REZİL OLDUK MİLLETE"
İmamoğlu bu sözlerin ardından salondan çıkarken söylenenlere tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu denir mi ya? Allah'ım şov gibiydi ya. Ayıptır ya, rezil olduk millete. Türkiye izliyor bizi." dedi.
CANPOLAT'TAN SONRA SEVİGEN DE BOMBALADI
Öte yandan eski CHP'li Mehmet Sevigen, Cemal Canpolat'ın iddialarını doğruladı. Sevigen, "Eski Bayrampaşa ilçe başkanımız CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçince İBB'de işe alındı. Cemal Canpolat, 3 akrabasından İBB'de yakınları işe alındığı için oyunu isteyemedi" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DEN İBB MAKAMLARINI CHP DELEGELERİNE PEŞKEŞ ÇEKEN İMAMOĞLU'NA SORULAR
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu'nun CHP delegelerini oy karşılığı iş vermesi İBB Meclisi'nde birinci gündem maddesi oldu.
İBB AK Parti Meclis Üyesi Ali Rıza Teke, İstanbullular adına İmamoğlu'na şu soruları yöneltti;
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, İBB ve iştirak şirketlerinde çalışmak üzere kaç delege işe alınmıştır? Medyaya yansıyan delegelerin haricinde İBB Başkanlığında çalışan delegeler olup olmadığı açıklanacak mıdır?
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, CHP İl Başkanı olması desteklenen ve seçilen Özgür Çelik'in seçilmesi amacıyla iş garantisinden başka herhangi bir söz verilmiş midir? İBB Başkanlığının hangi makamları delegeler için ayrılmıştır?
AK PARTİ'DEN SORU ÖNERGESİ
Mecliste Temel Haklar Komisyonu Başkanı Ali Rıza Teke, CHP İstanbul İl Kongresi'nde başkan adayı olan Canpolat'ın İBB'deki işe alımlarla ilgili açıklamaları üzerine soru önergesi verdi.
Teke, Canpolat'ın beyanlarının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işe aldığı kişileri liyakat ile değil siyasi menfaat için "oy verme" karşılığında aldığını ifşa ettiğini söyledi.
İBB'de işe alımlarla ilgili daha önce 38 soru önergesi verdiklerini ancak bunların cevapsız bırakıldığını dile getiren Teke, önergelerin neden yanıtlanmadığının Canpolat'ın açıklamalarıyla açıklığa kavuştuğunu belirtti.
Teke, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:
"İBB Başkanı İmamoğlu tarafından İBB ve iştirak şirketlerinde çalışmak üzere kaç delege işe alınmış yahut kaç delegeye işe alım sözü verilmiştir? Medyaya yansıyan delegelerin haricinde İBB Başkanlığında çalışan başkaca delegelerin olup olmadığı ne zaman açıklanacaktır? İmamoğlu tarafından CHP İl Başkanı olması için desteklenen Özgür Çelik'in seçilmesi amacıyla delegelere iş garantisinden başka hangi sözler verilmiştir? İBB'nin hangi makamları CHP'nin iç meseleleri için peşkeş çekilmektedir? İşe alınan delegeler ile de stratejik ve siyasi bir amaç mı güdülmektedir? Hem CHP delegesi olmaları hem de İBB çalışanı olarak maaş almaları siyasi etikle bağdaşmakta mıdır? İmamoğlu, halkın sorunlarına odaklanıp çözüm üretmek yerine vaktinin ve enerjisinin çoğunluğunu neden CHP'nin iç meselelerine harcamaktadır?"
yapılmış bir açıklamadır. Önergeye ret vereceğiz." ifadelerini kullandı.
"İBB İMKANLARININ İBB BAŞKANI'NIN SİYASİ KARİYERİ İÇİN KULLANILMASINA KARŞIYIZ"
AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise İstanbulluların imkanlarının hangi saikle kullanıldığını bilmenin görevleri olduğunu söyledi.
Canpolat'ın sözlerinin önemli olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, şunları kaydetti:
"Sayın Canpolat sanırım 32 oyla seçimi kaybetmişti. Kurultayda teveccüh de gördü. İddialar ve tespitler çok net. Canpolat bizim 4,5 yıldır söylediklerimizi teyit etti. Hatta partilere personellerin hangi partilere göre dağıtılacağını da açıklamışlardı. İBB'de çalışan 15 delege var. Liste önümde, kamuoyunda da paylaşıldı. Sadece bir kişi bu dönem görev almamış. İBB imkanlarının İBB Başkanı'nın siyasi kariyeri için kullanılmasına karşıyız."
Soru önergesinin Başkanlık makamına havalesi oy çokluğuyla kabul edildi.
İMAMOĞLU'NUN YANCILARI CANPOLAT'I YAYLIM ATEŞİNE TUTTU
Bu sorulara İmamoğlu'nun ne yanıt vereceği büyük merak konusu olurken İBB'nin CHP'li meclis üyeleri akçeli delege avını ifşa eden CHP'li Cemal Canpolat'ı yaylım ateşine tuttu.
İMAMOĞLU'NUN YANCISI CANPOLAT'I SUÇLADI: ŞEHVETLİ YALANCI
CHP İBB Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, Cemal Canpolat'ı yalancılıkla itham etti ve şehvete geldiğini söyledi.
Kösedağı, "Seçim zamanı delegeleri etkilemek için söylenen cümle. Asla gerçekçiliği olmayan, hiçbir karşılığı olmayan, İBB ile hiçbir ilgisi olmayan iddialar! Kongre şehvetiyle kongre anında delegelerin oylarını almak amacıyla söylediği bir iddiadır. Gerçekle asla ve asla alakası yoktur" diye konuştu.
İMAMOĞLU OY KARŞILIĞI MAKAM VERDİ! İŞTE İSİM İSİM O LİSTE
CHP İBB Grup Sözcüsü her ne kadar inkar etse de Cemal Canpolat'ın itiraflarının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy karşılığı koltuk verdiği delegeler de ifşa oldu.
İşte isim isim o deleger...
Hakan Coşkun - 3. Sıra
Yusuf Doğan - 61. Sıra
Özlem Yüce - 193. Sıra
Bülent Akköse - 7. Sıra
Kemal Ercan - 16. Sıra
Baki Aydöner - 26. Sıra
Muharrem Bulut - 34. Sıra
Emre Çelebi - 44. sıra
Ömer Çelik - 48. Sıra
Vedat Eroğlu - 78. Sıra
Berk Güneş - 89.sıra
Murat Sönmez - 159. Sıra
İbrahim Ünal - 179. Sıra
Alper Yeğin - 185. Sıra
Zülfükar Yoldaş - 192.sıra