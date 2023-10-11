İmamoğlu'nun delege avını ifşa etti görevi bitti! CHP'den Cemal Canpolat'a 'kullan at' muamelesi: "O hadsize gerekeni yapacağız"

"Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir."





"REZİL OLDUK MİLLETE"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sözlerin ardından salondan çıkarken söylenenlere tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu denir mi ya? Allah'ım şov gibiydi ya. Ayıptır ya, rezil olduk millete. Türkiye izliyor bizi." dedi.





CANPOLAT'TAN SONRA SEVİGEN DE BOMBALADI

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen de Cemal Canpolat'ın iddialarını doğruladı. Sevigen, "Eski Bayrampaşa ilçe başkanımız CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçince İBB'de işe alındı. Cemal Canpolat, 3 akrabasından İBB'de yakınları işe alındığı için oyunu isteyemedi" ifadelerini kullandı.