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İmamoğlu'nun delege avını ifşa etti görevi bitti! CHP'den Cemal Canpolat'a 'kullan at' muamelesi: "O hadsize gerekeni yapacağız"

CHP'nin olaylı İstanbul kongresinin etkileri sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun oy karşılığı delegelere makam dağıttını ifşa eden Cemal Canpolat'a genel merkez tarafından resmen 'kullan at' muamelesi yapıldı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cemal Canpolat'ı hedef alarak "O hadsize haddini bildireceğiz. Gereken yapılacak" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun ise Cemal Canpolat'ın sözlerine ilişkin "Ben de hoşnut değilim" dediği öğrenildi.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 14:21 Güncelleme 11 Ekim 2023, 15:22
İmamoğlu’nun delege avını ifşa etti görevi bitti! CHP’den Cemal Canpolat’a ’kullan at’ muamelesi: O hadsize gerekeni yapacağız
Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği olaylı İstanbul il kongresi sonrası CHP'de sular durulmuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat kongre kürsüsünde, CHP'li İBB'deki liyakatsizlik ve talana dikkat çekip Ekrem İmamoğlu'nun delegelere oy karşılığı makam dağıttını itiraf etti.
Ekrem İmamoğlunun delege avı ifşa oldu! Oy karşılığı makam verdi... İsim isim o liste

Canpolat şunları söyledi:

"Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir."



"REZİL OLDUK MİLLETE"
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sözlerin ardından salondan çıkarken söylenenlere tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu denir mi ya? Allah'ım şov gibiydi ya. Ayıptır ya, rezil olduk millete. Türkiye izliyor bizi." dedi.

CHP'li Canpolat'tan sonra Sevigen de bombaladı!



CANPOLAT'TAN SONRA SEVİGEN DE BOMBALADI
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen de Cemal Canpolat'ın iddialarını doğruladı. Sevigen, "Eski Bayrampaşa ilçe başkanımız CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçince İBB'de işe alındı. Cemal Canpolat, 3 akrabasından İBB'de yakınları işe alındığı için oyunu isteyemedi" ifadelerini kullandı.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Merkezi topa girdi.

"O HADSİZE GEREKEN YAPILACAK"
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cemal Canpolat'ı hedef alarak "O hadsize haddini bildireceğiz. Gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.



Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise göstermelik bir tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun Cemal Canpolat'ın sözlerine ilişkin "Ben de hoşnut değilim" dediği öğrenildi.

CHP'NİN KULLAN AT TAKTİĞİ
Talimat üzeri Ekrem İmamoğlu'nun oy karşılığı delegelere iş dağıttını ifşa eden Cemal Canpolat'ın görevi bitince hem Kılıçdaroğlu hem de Ali Mahir Başarır tarafından hedef alınması CHP'nin "Kullan at" taktiğini de gözler önüne serildi.


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