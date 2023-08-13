Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu İstanbul'da boğma planı tıkır tıkır! CHP Genel Merkezi topa girdi: "İBB'den devam Ekrem" mesajı

Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu , Kemal Kılıçdaroğlu 'nu yutamayınca kendini yollara vurdu. İmamoğlu, "Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse, başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım" diyerek Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulundu.





Tam da bu noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.



"EKREM BEY VE MANSUR BEY YENİDEN BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA ADAY OLMALI"

'İstifa ve değişim' çağrılarına kulağını tıkayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu para desteğini kestiği Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.



Koltuğunda gözü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yine İstanbul'u işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben Ekrem Bey'in Mansur Bey'in yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum." dedi.