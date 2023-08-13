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Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu İstanbul'da boğma planı tıkır tıkır! CHP Genel Merkezi topa girdi: "İBB'den devam Ekrem" mesajı

CHP'deki değişim kaosu günden güne büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha İstanbul'u işaret etti ve "Ben Ekrem Bey’in Mansur Bey’in yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum" dedi. Kılıçdaroğlu'ndan sonra topa CHP Genel Merkezi girdi. İmamoğlu'na 'İstanbul' ayarı veren CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Kılıçdaroğlu'na destek verdi. "Mevcut büyükşehir belediyelerimizin istikrarı koruyarak halkımıza hizmet noktasında çalışmalarını daha da ileriye taşımasını istiyoruz" diyen Köksal, İmamoğlu'nun 'senin yerin belediye' mesajı gönderdi. Bu durum "Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu İstanbul'da boğma planı tıkır tıkır işliyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 09:07 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 09:23
Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nu İstanbul’da boğma planı tıkır tıkır! CHP Genel Merkezi topa girdi: İBB’den devam Ekrem mesajı

Türkiye yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik ediyor.

Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca kendini yollara vurdu. İmamoğlu, "Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse, başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım" diyerek Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulundu.



Öte yandan Kılıçdaroğlu'ndan 'Manisa' darbesi yiyen Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu gibi şehir turlarına çıkacağı, grup başkanlığı görevinden de istifa edeceği kulislerde konuşuluyor.



Tam da bu noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"EKREM BEY VE MANSUR BEY YENİDEN BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA ADAY OLMALI"
'İstifa ve değişim' çağrılarına kulağını tıkayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu para desteğini kestiği Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Koltuğunda gözü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yine İstanbul'u işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben Ekrem Bey'in Mansur Bey'in yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Tüm bu yaşananların gölgesinde topa CHP Genel Merkezi girdi.

KK'NIN A TAKIMI'NDAN DEĞİŞİMCİ İMAMOĞLU'NA 'İSTANBUL' AYARI
Fondaş Cumhuriyet'e konuşan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Kılıçdaroğlu'nun "Ben Ekrem Bey'in ve Mansur Bey'in yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey'in İstanbul'u, Mansur Bey'in Ankara'yı kazanacaklarına inanıyorum" sözlerine destek verdi.

İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın görevlerine devam etmesi gerektiğini vurgulayan Köksal, "Mevcut büyükşehir belediyelerimizin istikrarı koruyarak halkımıza hizmet noktasında çalışmalarını daha da ileriye taşımasını istiyoruz" diye konuştu.

TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI İSTANBUL'DA BOĞACAK
Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'u işaret ediyor... Öyle ki Kılıçdaroğlu kaybedileceğini bildiği İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparak siyasetten silmeyi ve koltuğunu sağlama almayı hedefliyor.



Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu'nun bu hedefini "Ekrem İmamoğlu'nu boğma planı" olarak yazmıştı.

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