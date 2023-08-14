Gazeteci - Yazar Sadık Albayrak CHP'nin başını çektiği koalisyonun beceriksizliğini analiz etti: "Bu bu kadro ve bu felsefeyle siyaset üretemezler"

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP büyük bir hezimete uğradı. Terör destekli 8'li koalisyonun üyeleri seçim yenilgisine kılıf ararken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti 22 yaşında 2024'teki yerel seçimleri için sahada çalışmalara başladı. 6'lı masanın okey masasına döndüğüne ilişkin görüşleri köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Sadık Albayrak'ın, "Millet, CHP'nin bir projesini göremediki... Bülent Ecevit'in tutarlı bir siyaset çizgisi vardı... Söylemi vardı... Halk ona 'Karaoğlan' dedi... Kendisine yakın gördü... Ama şimdiki CHP öyle mi? Bu bu kadro ve bu felsefeyle siyaset üretemezler... Keşke üretseler." sözlerine yer verdi. İşte Donat'ın 14 Ağustos 2023 tarihli yazısı: Gazetecilik... Yazarlık... 40'a yakın kitap... Siyaset... Miting... Cezaevi... Mücadele ile geçen bir ömür... Sadık Albayrak (81.)

Trabzon... Of... Yenice Köyü'nden.

Hayatı... 3 vardiya.

Köyünde... İstanbul'da... Ve yazları yaylada.

Yayla... Çaykara-Sultanmurat yolu üzerinde... Parma... Tescilli... Kesin korunacak hassas alan.

Gündüz... Sis... Yağmur... Hava soğuk... İçeride oturduk.

Akşam... Kalorifer yanıyor.

Sadık Albayrak... Okuyor... Yazıyor... "Bir ömrün hikâyesi... Yakın Siyasi Tarih... Darbeler... Anılar."

Sohbet... Siyaset... Erdoğan... Kılıçdaroğlu... Akşener... Yerel seçim... Kabine... Aklımıza ne geldiyse. ***



Kıtmir



Kapıda bizi Kıtmir karşıladı... Önce etrafımızda dolaştı... Kokladı... Sonra üstümüze atladı... Bir sarılmadığı kaldı.

Sadık Albayrak... "Seni tanıyor" dedi. Evet... Tanıyor... Tanımadığını zaten eve yaklaştırmıyor.

Niyetimiz bahçede oturmaktı... Ama imkânsız... Soğuk... Hasta olacağız.

Albayrak, "Bugün hava çok iyi" dedi:

- Dün gelseydin sis vardı... 3 metre ileriyi göremezdin. ***

Günün sorusu... "Neden?"



Recep Tayyip Erdoğan... AK Parti... 2002-2023... Yatırım... İcraat... Miting... Metal yorgunluğu... Ekonomik sorunlar... Say say bitmez.

Ama... Bütün bunlara rağmen... Seçmen... 28 Mayıs'ta "Erdoğan" dedi.

Yeni kabineye avans verdi. Neden?

Sadık Albayrak'ın yanıtı:

- Millet, CHP'nin bir projesini göremediki... Bülent Ecevit'in tutarlı bir siyaset çizgisi vardı... Söylemi vardı... Halk ona 'Karaoğlan' dedi... Kendisine yakın gördü... Ama şimdiki CHP öyle mi? Bu bu kadro ve bu felsefeyle siyaset üretemezler... Keşke üretseler. ***

CHP... "Kader" bestesi



Televizyon açık... Haberler... Kemal Kılıçdaroğlu ekranda. 6'lı Masa... ABD, İngiltere gezileri... Anketler... Bazı gazete ve TV'lerin desteği... Ama seçimi kaybetti... Neden? Sadık Albayrak gülüyor:

- Onun şarkısı belli... 'Kaderim bu, böyle yazılmış yazım.' CHP'nin kaderi bu... Seçim kaybetmek...

Tarihsel gelişim. ***