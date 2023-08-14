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Gazeteci - Yazar Sadık Albayrak CHP'nin başını çektiği koalisyonun beceriksizliğini analiz etti: "Bu bu kadro ve bu felsefeyle siyaset üretemezler"

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP büyük bir hezimete uğradı. Terör destekli 8'li koalisyonun üyeleri seçim yenilgisine kılıf ararken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti 22 yaşında 2024'teki yerel seçimleri için sahada çalışmalara başladı. Gazeteci - Yazar Sadık Albayrak'ı ziyaret eden Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, köşesinde siyasetin gündemine ilişkin önemli değerlendirmeleri kaleme aldı. 6'lı masanın okey masasına döndüğüne ilişkin görüşleri köşesine taşıyan Donat, Sadık Albayrak'ın, "Millet, CHP'nin bir projesini göremediki... Bülent Ecevit'in tutarlı bir siyaset çizgisi vardı... Söylemi vardı... Halk ona 'Karaoğlan' dedi... Kendisine yakın gördü... Ama şimdiki CHP öyle mi? Bu bu kadro ve bu felsefeyle siyaset üretemezler... Keşke üretseler." sözlerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 08:17 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 09:22
Gazeteci - Yazar Sadık Albayrak CHP’nin başını çektiği koalisyonun beceriksizliğini analiz etti: Bu bu kadro ve bu felsefeyle siyaset üretemezler

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP büyük bir hezimete uğradı. Terör destekli 8'li koalisyonun üyeleri seçim yenilgisine kılıf ararken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti 22 yaşında 2024'teki yerel seçimleri için sahada çalışmalara başladı.

6'lı masanın okey masasına döndüğüne ilişkin görüşleri köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Sadık Albayrak'ın, "Millet, CHP'nin bir projesini göremediki... Bülent Ecevit'in tutarlı bir siyaset çizgisi vardı... Söylemi vardı... Halk ona 'Karaoğlan' dedi... Kendisine yakın gördü... Ama şimdiki CHP öyle mi? Bu bu kadro ve bu felsefeyle siyaset üretemezler... Keşke üretseler." sözlerine yer verdi.

İşte Donat'ın 14 Ağustos 2023 tarihli yazısı:

Gazetecilik... Yazarlık... 40'a yakın kitap... Siyaset... Miting... Cezaevi... Mücadele ile geçen bir ömür... Sadık Albayrak (81.)
Trabzon... Of... Yenice Köyü'nden.
Hayatı... 3 vardiya.
Köyünde... İstanbul'da... Ve yazları yaylada.
Yayla... Çaykara-Sultanmurat yolu üzerinde... Parma... Tescilli... Kesin korunacak hassas alan.
Gündüz... Sis... Yağmur... Hava soğuk... İçeride oturduk.
Akşam... Kalorifer yanıyor.
Sadık Albayrak... Okuyor... Yazıyor... "Bir ömrün hikâyesi... Yakın Siyasi Tarih... Darbeler... Anılar."
Sohbet... Siyaset... Erdoğan... Kılıçdaroğlu... Akşener... Yerel seçim... Kabine... Aklımıza ne geldiyse.

***


Kıtmir

Kapıda bizi Kıtmir karşıladı... Önce etrafımızda dolaştı... Kokladı... Sonra üstümüze atladı... Bir sarılmadığı kaldı.
Sadık Albayrak... "Seni tanıyor" dedi.

Evet... Tanıyor... Tanımadığını zaten eve yaklaştırmıyor.
Niyetimiz bahçede oturmaktı... Ama imkânsız... Soğuk... Hasta olacağız.
Albayrak, "Bugün hava çok iyi" dedi:
- Dün gelseydin sis vardı... 3 metre ileriyi göremezdin.

***


Günün sorusu... "Neden?"

Recep Tayyip Erdoğan... AK Parti... 2002-2023... Yatırım... İcraat... Miting... Metal yorgunluğu... Ekonomik sorunlar... Say say bitmez.
Ama... Bütün bunlara rağmen... Seçmen... 28 Mayıs'ta "Erdoğan" dedi.
Yeni kabineye avans verdi.

Neden?
Sadık Albayrak'ın yanıtı:
- Millet, CHP'nin bir projesini göremediki... Bülent Ecevit'in tutarlı bir siyaset çizgisi vardı... Söylemi vardı... Halk ona 'Karaoğlan' dedi... Kendisine yakın gördü... Ama şimdiki CHP öyle mi? Bu bu kadro ve bu felsefeyle siyaset üretemezler... Keşke üretseler.

***


CHP... "Kader" bestesi

Televizyon açık... Haberler... Kemal Kılıçdaroğlu ekranda. 6'lı Masa... ABD, İngiltere gezileri... Anketler... Bazı gazete ve TV'lerin desteği... Ama seçimi kaybetti... Neden?

Sadık Albayrak gülüyor:
- Onun şarkısı belli... 'Kaderim bu, böyle yazılmış yazım.' CHP'nin kaderi bu... Seçim kaybetmek...
Tarihsel gelişim.

***

Doğa dostu

Bahçeye çıktık... Yağmur durmuş... Sis de azalmış.
- Sadık Bey... Senin ağaçlar epeyce büyümüş.
- Gözüm gibi bakıyorum.

O bir ağaç aşığı... Doğa sevdalısı... Yeşil dostu.
Diktiği ağaç sayısı bin 500'ün üzerinde... Dikmeye devam ediyor.
Ve... Rahman Suresi'ni okuyor... 6'ncı ayet:
"Allah (C.C.) buyuruyor ki... Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde eder."

***


Yerel seçimler

Milletvekili seçimi yapıldı... Cumhurbaşkanlığı seçimi de... Sıra geldi yerel seçime... 2024'te ne olacak?
Sadık Albayrak'ın yanıtı:
AK Parti, genç ve dinamik aday gösterirse...
Aday da, Reis'in peşinden giderse...
Lokomotif, hızlı yol alır... İstanbul ve diğer yerlerde hedefe ulaşılır, seçim kazanılır.

***


Ağaç... Orman... Ve hayvan

Sadık Albayrak'ın çok kızdığı... Eline geçirse bir bardak suda boğacağı 2 kesim var.
Hayır... Siyasetçiler, bürokratlar, futbolcular falan değil.
"Ağaç kesenler... Orman yakanlar."
Ve bir de... "Hayvanlara eziyet edenler."
Yayladaki evini kapısında Nazım Hikmet'in şiiri var:

BİR AĞAÇ BİR ORMAN
Dörtnala gelip Uzak Asya'dan,
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan,
bu memleket, bizim.
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
bu cehennem, bu cennet bizim.

***



Okey masası

Sohbete devam... Siyaset... İttifak... 6'lı Masa'nın son durumu... Ali Babacan... Ahmet Davutoğlu....
Sadık Albayrak, "Eskiden kahvelerde... Hanlarda... 6 kol iskambil oynanırmış... Biliyor musun?" diyor.

- Hayır... Bilmiyorum.
- Bu 6 kol iskambil sonra oynanmaz olmuş... Yeni oyun çıkmış... Okey... Siyasetteki 6'lı Masa da okey masası gibi bir şey.

***

"Trabzonspor" molası

Yaylada gün nasıl geçecek? Okuyarak... Yazarak... Televizyon izleyerek.
TV kanalları arasında gezinirken... Bir maç.
Ama... Yıllar önce oynanmış... 2005-2006 sezonu... Samsunspor- Trabzonspor.
Trabzonlu için maçın tarihi önemli değil... Ekranda Trabzonspor görünsün yeter.
Sadık Albayrak... Elbette Trabzonsporlu... Katıksız.
Sohbete mola... Maçı izliyoruz... Ve hakem bitiş düdüğünü çalıyor.
Skor: Samsunspor 3-Trabzonspor 1

***


Adil düzen... Ve emekli maaşı

Gazetecilikten emekli... Milli Gazete'den.
Emekli maaşı olarak eline kaç lira geçtiğini sorduk... Zamdan önce... Temmuz zammından sonra.
Başladı gülmeye.
Dedik ki... "Ocak ayında emekli maaşları artacak... Sanırız bu defa iyi bir maaş zammı olacak."
Sadık Albayrak... Cumhurbaşkanı ile arasında geçen bir sohbeti, Erdoğan'ın yaptığı espriyi anlattı:
- Reis bana dedi ki: Sen, adil düzenden emeklisin... Fazla istemezsin.
Adil düzen... Necmettin Erbakan'ın, siyasi felsefesiydi... Parti programıydı... Sloganıydı.

***


Yorgun demokrat

İddiası ve inancı olan, yılların mücadelesinde yorulan bir isim.
Karadeniz... Yayla... Dağlar dağlar... Yeşil... Çeşit çeşit çiçek... Onu dinlendiriyor.
Okuyor... Düşünüyor... Yazıyor.
Soruyoruz... "Berat Albayrak nerede? Ne yapıyor?" Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı.
Meral Akşener... Kemal Kılıçdaroğlu... Karadenizli Ekrem İmamoğlu... Konuşuyoruz...
Anlatıyor... Dünürü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile neler konuştuğunu.
Dağların ve yaylaların bekçisi sevgili Sadık Albayrak ile sohbetimizin devamı var... Yarın.

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