Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’na İstanbul’u işaret etti! İYİ Parti’ye ’yerel seçim’ şantajı... Halk TV’yi dalgaya aldı...

TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI İSTANBUL'DA BOĞACAK

Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'u işaret ediyor... Öyle ki Kılıçdaroğlu kaybedileceğini bildiği İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparak siyasetten silmeyi ve koltuğunu sağlama almayı hedefliyor. Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu'nun bu hedefini "Ekrem İmamoğlu'nu boğma planı" olarak yazmıştı.

İYİ PARTİ'YE ŞANTAJ: "TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNEN BİR ARAYA GELİR"

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada bir de İYİ Parti'ye "şantaj" yaptı. İYİ Partili isimler ittifakı bitirecek zemini oluştururarak "Müstakil seçim" söylemini öne sürüyor. CHP'ye son darbeyi ise Meral Akşener'in vuracağı konuşuluyor. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta Akşener'in sert bir açıklama ile "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği gündeme gelirken Kılıçdaroğlu buna ön almaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu, muhalefet partilerinin yerel seçimlerde de işbirliği yapıp yapmayacakları konusuna ilişkin "Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir" dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Demirel'in deyimiyle siyasette 24 saat uzun bir süredir. Benim değerlendirmeme göre Türkiye'nin geleceğini, çıkarlarını, huzurunu önceleyen muhalefet partileri bir araya gelirler. Burada önemli olan ölçü Türkiye'nin geleceği ve çıkarlarıdır. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri işbirliğine yönelirler. Önemli olan Türkiye'dir. Türkiye'nin geleceğidir. Türkiye'nin huzurudur."

MAMASINI KESTİĞİ HALK TV'Yİ DALGAYA ALDI: SUSTURULMAYA ÇALIŞILIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu para desteğini kestiği Halk TV'nin de "Susturulmaya çalışıldığını" savunarak adeta dalga geçti. Kılıçdaroğlu, hükümeti ve RTÜK'ü hedef alarak "Özgür gazetecilik yapmaya çalışan kurumları hukuksuz bir şekilde cezalandırıyor. HALK TV'ye haksızlık yapıyor. Tele-1'e haksızlık yapıyor. KRT'ye haksızlık yapıyor. Hukuk dışı kararlarla HALK TV'ye ağır para cezaları veriyor. KRT'ye haksız cezalar veriyor. Tele-1 ekranlarını karatıyor. Bu kararların hiçbiri hukuka dayanmıyor. Tamamen iktidardan aldığı talimatları Yerine getiriyor. İktidarın infaz aparatı olarak çalışıyor. Çünkü gerçeklerden korkuyor. Gerçekleri söyleyen özgür medya kurumlarını susturmaya çalışıyor. Özgür gazetecilik yapanları susturmak istiyor. Oysa demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından biri de özgür medyadır." dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN