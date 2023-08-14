Sinan Akçıl'dan Disney Plus'un skandalına sessiz kalan Tarkan'a sert tepki: "Atatürk sadece kağıdın üzerinde basılı bir resim değil"

"Atatürk sadece kağıdın üzerinde basılı bir resim değil. Bizim kutsal ulu önderimiz. Bazı oyuncularımızın Atatürk sevgisine inanmıyorum artık. Çok yazık. O platformla yarın öbür gün iş yaparım düşüncesiyle sessiz kalmalarını hiç birine yakıştıramadım."

ATATÜRK'Ü ANLATMAYA GEREK YOK

Disney yönetiminin aldığı karara karşı itiraz dahi edemeyen İynemli, "Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk'e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim. Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda" diyerek Atatürk'e sahip çıkmak yerine Disney'in projesi ve kararına adeta boyun eğdi. "Atatürk'ü anlatmaya gerek yok" diyerek dizinin yayınlanmamasını sıradan bir durummuş gibi yansıtmaya çalışan İynemli, "Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü" diyerek cüzdan Atatürkçüsü olduğunu gözler önüne serdi. İynemli, Disney'e hiç kötü söz etmeyip, toz da kondurmadı.

BÖLÜM BAŞINA 850 BİN LİRA

Ermeni lobisiyle ilgili sorulara yanıt vermeyen İynemli, "Hiç oralara girmeyelim" dedi. Sosyal medyada açıklaması gündem olan İynemli'ye tepki yağdı. Bugüne kadar yapılmış en pahalı dizi rekorunu kıran Atatürk dizisi için başrol oyuncusu İynemli bölüm başına 850 bin lira almıştı.