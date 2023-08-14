Sinan Akçıl'dan Disney Plus'un skandalına sessiz kalan Tarkan'a sert tepki: "Atatürk sadece kağıdın üzerinde basılı bir resim değil"

FOX TV'nin dijital platformu Disney Plus'ın Ermeni lobisi baskısıyla Atatürk dizisini yayından çekmesine tepkiler çığ gibi büyürken bazı sanatçılar üç maymunu oynuyor.
FOX TV'nin dijital platformu Disney Plus'ın Ermeni lobisi baskısıyla Atatürk dizisini yayından çekmesine tepkiler çığ gibi büyürken bazı sanatçılar üç maymunu oynuyor.
Cüzdan Atatürkçülerine tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak şarkıcı Sinan Akçıl, Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney Plus'a sessiz kalan oyunculara tepki gösterdi.
Önce platformla reklam anlaşması olan ve her fırsatta Atatürkçü olduğunu iddia eden Tarkan'a sert tepki gösteren Akçıl, "Sevgili Tarkan, voleybol milli takımına güzel bir iş yapmışsınız. Ancak Disney ile olan sözleşmen gereği Mustafa Kemal Atatürk dizisiyle ilgili ağzını açmıyor olman beni şaşırtıyor. Bence oradaki milliyetçiliğin voleybol takımına yaptığın şarkıdan daha çok takdir toplar. Yoksa şarkı kolay, ben de çok yaptım ve yapıyorum ama bayrak tektir." dedi.
Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği Kapadokya Kültür Yolu ve Balon Festivali kapsamında konser veren sanatçı, sahnesi sonrası yaptığı açıklamada sözlerine şöyle devam etti:
"Atatürk sadece kağıdın üzerinde basılı bir resim değil. Bizim kutsal ulu önderimiz. Bazı oyuncularımızın Atatürk sevgisine inanmıyorum artık. Çok yazık. O platformla yarın öbür gün iş yaparım düşüncesiyle sessiz kalmalarını hiç birine yakıştıramadım."
Disney Plus'un diziyi yayından kaldırmasına, platformla iş bağlantısı olan Birce Akalay, Hazal Kaya ve dizide Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli gibi isimler tepkisiz kalmıştı.
ARAS BULUT İYNEMLİ'DEN KOMİK SAVUNMA
Geçtiğimiz günlerde Disney'in skandalıyla ilgili sorulan soruya skandal cevaplar vererek tepki çeken Birce Akalay ve Hazal Kaya'dan sonra dizide Atatürk'ü canlandıran başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, Disney'in Ermeni lobisine boyun eğmesi karşısında akılalmaz bir savunma yaptı.
ATATÜRK'Ü ANLATMAYA GEREK YOK
Disney yönetiminin aldığı karara karşı itiraz dahi edemeyen İynemli, "Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk'e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim. Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda" diyerek Atatürk'e sahip çıkmak yerine Disney'in projesi ve kararına adeta boyun eğdi. "Atatürk'ü anlatmaya gerek yok" diyerek dizinin yayınlanmamasını sıradan bir durummuş gibi yansıtmaya çalışan İynemli, "Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü" diyerek cüzdan Atatürkçüsü olduğunu gözler önüne serdi. İynemli, Disney'e hiç kötü söz etmeyip, toz da kondurmadı.
BÖLÜM BAŞINA 850 BİN LİRA
Ermeni lobisiyle ilgili sorulara yanıt vermeyen İynemli, "Hiç oralara girmeyelim" dedi. Sosyal medyada açıklaması gündem olan İynemli'ye tepki yağdı. Bugüne kadar yapılmış en pahalı dizi rekorunu kıran Atatürk dizisi için başrol oyuncusu İynemli bölüm başına 850 bin lira almıştı.
PARA "ATATÜRK'ÜN BAZI SAHTE ASKERLERİNİN" SÜNGÜSÜNÜ NASIL DA DÜŞÜRMÜŞ
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "Ah şu paranın gözü kör olsun. "Gün gelir de FOX'tan, Disney Plus'tan teklif alırım, ne olur ne olmaz, renk vermeyeyim" kaygısı, "Atatürk'ün bazı sahte askerlerinin" süngüsünü nasıl da düşürmüş, görüyor musunuz? Çıkıp da "Böyle bir çirkinliği asla kabul etmiyoruz. Ermeni lobisinin güdümündeki bir kanalla bundan sonra işimiz olmaz. Atatürk'ümüzü savunmak için gün bugündür" bile diyemiyorlar." ifadelerini kullandı.
Atatürk'ü savunmak yerine Disney'in politikasını savunmaya geçen sözde sanatçılara tepki gösteren Aytuğ şu ifadeleri kullandı:
FOX TV'nin dijital yayın platformu Disney Plus'ın, ABD'deki Ermeni lobisinin emrine uyarak Atatürk dizisini uluslararası gösterimden çekmesine tepkiler çığ gibi büyürken, her fırsatta ne kadar koyu Atatürkçü olduklarını dile getiren bazı ünlüler ise üç maymunu oynamaya devam ediyorlar. Öyle ki, bu konuda kendilerine yöneltilen soruları sanki Türkiye'de değil de Fildişi Sahilleri'nde yaşıyormuş gibi "Bilgim yok, yorum yok" diye geçiştiriyorlar.
Bu konuda oyuncular Birce Akalay ve Hazal Kaya'nın yaptığı (ya da yapamadığı) yorumlar ise büyük tepki topladı. Birce Akalay, "Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum. Sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum. Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben Ata kızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum" şeklindeki sözleriyle manevra yeteneğini gösterdi.
Bir başka ünlü oyuncu Hazal Kaya ise "Yorum yapacak kadar bilgim yok, bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık. Yakın arkadaşlarımız oynadı. Ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" diyerek yan çizdi.
Ah şu paranın gözü kör olsun. "Gün gelir de FOX'tan, Disney Plus'tan teklif alırım, ne olur ne olmaz, renk vermeyeyim" kaygısı, "Atatürk'ün bazı sahte askerlerinin" süngüsünü nasıl da düşürmüş, görüyor musunuz? Çıkıp da "Böyle bir çirkinliği asla kabul etmiyoruz. Ermeni lobisinin güdümündeki bir kanalla bundan sonra işimiz olmaz. Atatürk'ümüzü savunmak için gün bugündür" bile diyemiyorlar.
Bu arada Türkiye'deki aboneliklerin birer birer iptal edilmesi, Disney Plus'ın ABD'deki merkezinde kaygı ve panik yaratmış görünüyor. Şirketten yapılan açıklamada, "Disney Plus uluslararası bir yayın platformudur. Bu nedenle yerel bazda gösterilen tepkileri çok önemsiyoruz. Bu konuda verileri toplamaya devam ediyoruz" denildi.
FOX ve Disney Plus bu konuda geri adım atar mı bilinmez ama diş macunu tüpten çıktı bir kere, tekrar içeri tıkamazsınız.
TEBRİK EDERİM BİRCE HANIM, HARİKA KONUŞAMAMIŞSINIZ!
Disney'e karşı sessiz kalan oyuncu Birce Akalay'a tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok ise, "Günlerdir ülkece Atatürk'ten geçinen ünlülerimizin Disney Plus'la imtihanını izleyip neşemizi buluyoruz. Tebrik ederim Birce Hanım, harika konuşamamışsınız! Ata kızı da iyiymiş de ne oldu bizim klasik Cumhuriyet kadınına?" diyerek cüzdan Atatürkçüsü sanatçıyı yerden yere vurdu.
SANATÇILARA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
Öte yandan kendini muhalif olarak tanımlayan isimler de sosyal medyadan sözde Atatürkçü sanatçılara tepki göstermeye devam ediyor. Son olarak CHP destekçisi olarak bilinen sosyal medya fenomeni Cemre Demirel, her fırsatta LGBT terörünü savunan ve Atatürkçü olduğunu iddia eden sanatçıları zehir zemberek sözlerle eleştirdi.
"LGBT'Yİ SAVUNDUĞUNUZ KADAR SAVUNMADINIZ" | VİDEO İZLE
LGBT'Yİ SAVUNDUĞUNUZ KADAR ATATÜRK'Ü SAVUNAMADINIZ
LGBT sapkınlığı için sokaklara çıkarak ahlaksızlığı ölümüne savunan sanatçıların konu Atatürk olunca kafalarını kuma gömmesine karşı çılgına dönen Demirel, "Gündemimizde kanat önderi Hazal Kaya'nın Disney'e karşı kıvırmasyonu var. "Konu hakkında bir şey bilmiyorum ve ilgilenmiyorum" demiş kendileri. Bir LGBT olayı olsa ansiklopedi gibi bilgi sahibi olur ama her nasılsa sektörün içindeki bir oyuncu olarak durumdan habersizmiş. Görün arkadaşlar işte kimlere prim veriyorsunuz. Herkesin hemfikir olduğu konularda görüş bildirip alkış toplaya bu sanat sepet tayfayı bilin, tanıyın, görün. Bir avuç adam ya çıkar ya çıkmaz içlerinden. Ulan şu ülkede Atatürk'ü LGBT'yi savunduğunuz kadar savunamadınız. Atatürk'ü savunamadınız lan. İşinize gelince de sığınırsınız arkasına Atatürk'ün." dedi.
EMEKLİ 218 TÜRK DİPLOMATTAN ÇAĞRI
Emekli 218 Türk diplomat, imzaladıkları bildiriyle, Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini platformda yayınlamama kararına tepki gösterdi. Daha önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 100. yıl dönümü, 29 Ekim 2023'te yayınlanacağı duyurulan dizinin iptal nedeni olarak özellikle Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) lobi faaliyetlerinin gösterildiği belirtildi.
Disney'in ANCA'nın Türklere karşı sistematik olarak karalama kampanyaları yürüttüğünden, 1970'li ve 1980'li yıllarda dünyada Türk diplomatlara suikast girişiminden sorumlu terör örgütü ASALA'ya desteğiyle bilindiğinden muhtemelen haberdar olduğu kaydedilen bildiride, "Disney'in dolaylı da olsa adını bir terör örgütü ile ilişkilendirmekten kaçınmak için son derece hassas olacağını düşünürdük." ifadesini yer verildi.
Emekli diplomatların, Disney Plus'ın dizinin uluslararası yayınını iptal etmesi nedeniyle şaşkın olduklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını aktardıkları bildiride, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili uluslararası alanda kabul gören anlayış kapsamında Disney'e, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 1981'de Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılı hakkında bir karar kabul ettiği hatırlatıldı.
Birleşmiş Milletler kararının da Atatürk'ün dünyada kalıcı bir barışın önemli bir destekçi olduğunun onaylandığı belirtilen bildiride, Atatürk'ün renk, din ve ırk ayrımı olmaksızın insanlar arasında uyum ve işbirliği gelişimi için gayret ettiği ifade edildi.
Bu bağlamda bildiride, Disney Plus'tan "Atatürk" dizisini daha önce planlandığı şekilde yayınlaması talep edildi.
The Walt Disney Company'den 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada, "Atatürk" dizisinin platformda yayınlanmayacağı, bunun yerine FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacağı duyurulmuştu.
"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"
Bildiriye imza atan diplomatlar arasında Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç da yer alıyor.
Özel Temsilci Kılıç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Disney Plus'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan "Atatürk" dizisini yayımlamama kararını ANCA'nın baskısı sonucu aldığına işaret etti.
Emekli Türk büyükelçiler olarak Disney Plus'a tepkilerini dile getirmek için bu bildiriyi hazırladıklarını belirtildi.
Kılıç, şöyle devam etti:
"Çok sayıda şehit vermiş bir kurumun (Dışişleri Bakanlığı) mensubu olarak, vaktinde bu kurumda çalışmış olan emekli büyükelçiler olarak tepkimizi dile getirmek istedik. Türkiye'yi siz bir yandan ifade özgürlüğü yoktur, basın özgürlüğü yoktur diye eleştireceksiniz, ondan sonra tek gündemli, teröre sahip çıkan bir komitenin almış olduğu kararla ya da baskıyla tarihe mal olmuş bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir dizinin yayımlanmasına izin vermeyeceksiniz. Bu kabul edilebilir bir hareket değil. Onun için buna tepkimizi biz de dile getirmek istedik."
Kılıç, ANCA'nın ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesini amaçlayan sayısız faaliyete de yine benzer mülahazalarla engel olduğunu kaydetti.
ANCA'nın yapıcı bir grup olmadığını, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini de baltalamaya çalıştığını dile getiren Kılıç, "(ANCA) Yapıcı bir tutumdan ziyade yanlış yorumlanan bir tarih üzerine görüş oluşturarak, strateji oluşturarak ilişkilere de zarar veriyorlar. Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyorlar. Türkiye'yle Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine zarar vermeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Kılıç, Disney Plus'un aldığı kararın arkasında diasporanın olduğunu ve Ermenistan yönetiminin bu konuyla bir ilgisi olmadığını dile getirdi.