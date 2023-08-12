İzmir’de deprem! Kuşadası Körfezi... AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 07.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



AFAD'tan alınan bilgilere göre, saat 07.25'te yerin 11.14 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Menderes ilçesine 17.52 kilometre uzaklıkta Kuşadası Körfezinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'dan yapılan bilgilendirme açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Büyüklük:3.9 (Ml) Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.52 km] Menderes (İzmir) Tarih:2023-08-12 Saat:07:25:54 TSİ Enlem:37.889 N Boylam:26.986 E Derinlik:11.14 km"

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2023.08.12 08:03:42 38.6693 39.6517 11.9 -.- 2.0 -.- UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2023.08.12 07:45:18 37.0837 28.3697 7.3 -.- 2.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.12 07:40:10 37.9483 36.2383 4.6 -.- 2.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.12 07:30:22 37.8823 26.9875 2.7 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.12 07:25:54 37.8762 26.9725 8.4 -.- 3.9 3.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.12 07:11:40 37.8960 36.2265 5.0 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.12 06:35:32 38.3138 37.1977 7.6 -.- 1.8 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.12 06:24:01 37.0593 36.2187 8.6 -.- 1.9 -.- AKYAR-(OSMANIYE) İlksel