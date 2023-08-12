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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'nın saldırılarında 7 askerimiz şehit oldu. Saldırının ardından başlayan operasyonlar kapsamında teröristler inlerinde imha ediliyor. Operasyon bölgesinde 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 11:55 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 11:58
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 7 asker şehit oldu. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Operasyonlarda teröristler mağaralarında imha ediliyor.

DEMİR YUMRUK İNDİ!
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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