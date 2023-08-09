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Tunç Soyer'in çoluk çocuk yüzeceğiz dediği İzmir Körfezi'nden pislik akıyor! Sosyal medyadan tepki y

İzmir Körfezi'nde biyolojik çeşitliliği yansıtan sualtı fotoğraf sergisi açılış törenine katılan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklamalarıyla yine tepki çekti. Daha önce 'İzmir Körfezi'nde yüzeceğim' diyen fakat o günden bu yana içler acısı hal alan İzmir Körfezi hakkında konuşan Soyer, "İnanıyorum ki bu güzelim Körfez'de tekrar çoluk çocuk yüzeceğiz" ifadelerini kullandı. Tunç Soyer'in daha önce de benzer söylemlerde bulunduğunu hatırlatan İzmirliler sosyal medyadan koku sorununun halen daha devam ettiğini belirtip bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 17:47 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 17:47
Tunç Soyer’in çoluk çocuk yüzeceğiz dediği İzmir Körfezi’nden pislik akıyor! Sosyal medyadan tepki y

CHP'nin hizmet yoksunu belediyeciliği her geçen gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart yerel seçimleri öncesi meydanlarda '3 yıl sonra İzmir Körfezinde yüzeceğim' sözü verdi. Ardından da uzun süredir TCDD ile ortaklaşa yürütülen körfezde sirkülasyon kanalları açılmasını öngören projeyi 'eğer kirletmezsek körfez kendi kendisini temizler' diyerek rafa kaldırdı.



KAHVERENGİNE DÖNDÜ
Aradan geçen süreçte körfez temizliğine ilişkin hiçbir çalışma yapılmayınca iç körfezin durumu her geçen gün daha da kötüleşti. Uzun süredir görülmeyen deniz marulları yılın 12 ayı iç körfezi mesken tutarken deniz yüzeyi önce yeşile, ardından da kahverengi renge büründü.



KÖRFEZDE YÜZECEKTİ
Daha önce "3 yıl sonra denize gireceğim" diyen Soyer, yaşananlar karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Son zamanlarda '4 yıl sonra körfezde yüzeceğim' demeye başlayan Soyer, geçtiğimiz haftalarda bu sefer işin içine ailesini de katarak 'Çoluk çocuk hep birlikte İzmir Körfezinde yüzeceğiz' açıklaması yaptı.



SERGİ AÇILIŞINDA KONUŞTU
Önceki gün, İZSU Genel Müdürlüğü ile İzmir Planlama Ajansı (İZPA) işbirliğiyle hazırlanan "Yaşayan Körfez Sualtı Fotoğraf Sergisinin açılış törenine katılan Soyer burada da benzer ifadeler kullandı.

Körfezin temizliği için 11 milyar liralık bütçeyle devasa bir çalışma yürüttüklerini öne süren Soyer, "İnanıyorum ki bu güzelim Körfez'de tekrar çoluk çocuk yüzeceğiz, eğleneceğiz ama daha da fazlası bu şehrin dünyadaki marka değerini büyütmüş olacağız." dedi.



KOKU BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTMİŞ…
Soyer ayrıca körfezden etrafa yayılan pis koku konusunda da açıklamalarda bulundu. Konuşmasında "Kokuyu büyük ölçüde bitirdik" diyen Başkan Soyer, "Geçen yıldan bu yana aldığımız şikayetleri karşılaştırdık ve yüzde 90 oranında koku şikayetinin azaldığını gördük." dedi.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Soyer'in kokuyu büyük ölçüde bitirdik sözleri sosyal medyada tepki çekti. İzmirliler koku sorununun halen daha devam ettiğini belirtip bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

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