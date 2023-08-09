Oynadığı dizide Atatürk sarılan Hazal Kaya pes dedirtti! Disney’in skandalını görmezden geldi

ABD merkezli Disney Plus isimli platform Ermeni lobisine boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayından kaldırma kararı aldı.
Skandal karara Türkiye'den tepki üstüne tepki yağarken Disney 'tilkilik' peşinde koştu.
ABD merkezli Disney Plus isimli platform Ermeni lobisine boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayından kaldırma kararı aldı.
Skandal karara Türkiye'den tepki üstüne tepki yağarken Disney 'tilkilik' peşinde koştu.
Disney, diziyi 29 Ekim'de FOX TV'de ücretsiz ve "Tüm Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlayacağını duyurarak göz boyamaya çalıştı.
PEŞ PEŞE ÜYELİK İPTALLERİ YAŞANDI
Ancak bu karar, Türkiye'deki Disney Plus kullanıcılarını mutlu etmedi ve peş peşe üyelik iptalleri yaşandı.
RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney + isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.
SÖZDE ATATÜRKÇÜ ÜNLÜLER SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
Öte yandan hemen hemen her toplumsal konuda meseleyi Atatürk'e getirerek algı yapan ancak Disney'in 'Atatürk dizisi' kararına tek kelime etmeyen ünlüler büyük tepki çekti. Disney'in ekran yüzü olan Şahan Gökbakar, Tarkan, Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Engin Akyürek, Ata Demirer gibi isimler skandala tek kelime etmedi.
HAZAL KAYA'NIN TAVRI TEPKİ ÇEKTİ
Dijital platformlarda yayınlanan dizilerde rol alan Hazal Kaya da Disney Plus'a tepki gösteremedi.
Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saygısızlıkla ilgili "Yorum yapacak kadar bilgim yok" demekle yetindi.
Kaya, "Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı. Ben izlemek istiyorum. Nerede ve nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" dedi.
HAZAL KAYA'NIN ATATÜRK'E SARILDIĞI SAHNE AKILLARA GELDİ
Kaya'nın bu tavrının ardından başka bir dizide Atatürk'e sarıldığı sahne akıllara geldi. Kaya, Netflix dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde Atatürk'e sarılmış ve bu sahne üzerinden sosyal medyada dizinin reklamı yapılmıştı.