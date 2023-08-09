Oynadığı dizide Atatürk sarılan Hazal Kaya pes dedirtti! Disney’in skandalını görmezden geldi

Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saygısızlıkla ilgili "Yorum yapacak kadar bilgim yok" demekle yetindi.

Kaya, "Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı. Ben izlemek istiyorum. Nerede ve nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" dedi.

HAZAL KAYA'NIN ATATÜRK'E SARILDIĞI SAHNE AKILLARA GELDİ

Kaya'nın bu tavrının ardından başka bir dizide Atatürk'e sarıldığı sahne akıllara geldi. Kaya, Netflix dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde Atatürk'e sarılmış ve bu sahne üzerinden sosyal medyada dizinin reklamı yapılmıştı.