Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR I VİDEO İZLE
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR I VİDEO İZLE
İşte açıklamalardan satırbaşları;
Türkiye hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Kocaeli Derince Limanı mevkinde meydana gelen patlamada yaralanan kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ülkemiz için eser üretmeyi sürdürüyoruz. 40 yılı aşan siyasi hayatımızda mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz milletimize hizmetten başka hiçbir gaye gütmedik. Hep daha fazla çalıştık, daha fazla koşturduk. Gözümüzü ufaktan bir an olsun ayırmadık. Ülkemizin önündeki tarihi fırsat penceresini değerlendirmekte kararlıyız. Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir.
Cumhuriyetimizin ikinci asrını dünyada Türkiye Yüzyılı olmasının önünde hiçbir mani görmüyoruz. Millet olarak bu hayali gerçeği dönüştürecek güce, inanca sahibiz. Devlet olarak bu hedefi gerçekleştirecek altyapıya sahibiz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimiz sıkı sıkıya sarılalım. Son 10 yıldır aynı oyunun aynı kirli tuzakların sayısız örneğini hep beraber yaşadık. Gezi olaylarından 15 Temmuz ihanetine kadar nice saldırıyı akamete uğrattık. Milletimiz geçmişten çıkardığı dersler sayesinde adım adım Türkiye Yüzyılı'nın temellerini atmıştır. Birileri aynı senaryoları farklı kılıflarla sürekli ve ısrarlı şekilde yeniden sahnelemeye çalışsa da artık kimse bu oyuna gelmiyor.
Kemerköy Termik Santrali'nin yeni sahasıyla ilgili çalışmaları engelleme gayretleridir. Güney Ege'de kullanılan elektriğin neredeyse 3'te 2'sini üreten bu santral ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Termik santral önemli bir milli değer konumundadır. Bilindiği gibi kömür santralleri Rusya- Ukrayna savaşının ardından başlayan krizle birlikte Avrupa ülkelerinin tekrar en önemli enerji kaynağı haline geldi. Ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi ve çevre hassasiyetiyle izah edemeceğimiz bir gerçektir. Türkiye toplamda 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır. 2023 sonu için hedefimiz 30 milyon fidan daha dikerek bu rakamı 7 milyara yükseltmektir. Tek gayesi ülkenin ve milletin kalkınmasına takoz koymak olanların tüm bu hakikatlerle ilgilenmediğini çok iyi biliyoruz. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz. Muğla Belediyesi onların yönetiminde. Burada soruyorum bugüne kadar ne kadar zeytin ağacı diktiniz, zeytin fidanı diktiniz? Ne kadar ağaç diktiniz çıkın bir de bunların rakamını açıklayın. Bir tane ağaç diktik diyemezler. Biz AK Parti iktidarı olarak geldiğimizden bu yana milyarları aşan ağaç dikimi yaptık. Buradan bir kez daha sesleniyorum başaramadınız, başaramayacaksınız.
Vergi uzmanı oldukları için matematiği çok iyi bildikleri için 38 tane milletvekilliğini dağıtıyorlar,eyvah yalnız kaldık diyorlar. Seçimden beri çeşitli ayak oyunlarıyla birbirlerini yemekle meşguller. Cumhurbaşkanı ile Kabinesiyle ülkenin hizmetinde bir ekip olarak tarihe bir kez daha hep beraber yazdığımız başarı destanlarıyla geçeceğiz.
Ekonomik zorlukları gözardı etmiyoruz. Sokakta, pazarda, çarşıda yaşanan sıkıntıları çok yakından takip ediyoruz. Biz başkaları gibi şikayetleri karşısında millete parmak sallayanlardan, bireylere hakaret edenlerden asla olmadık. Bizim görevimiz milletimizin sesine kulak tıkamak değildir. Yatırıma, istihdama öncelik vererek Türkiye'yi geliştirdik güçlendirdik. Sadece önceki yılların birikimi olan temel kalkınma ve demokrasi eksiklerini gidermekle kalmadık. Vatandaşlarımızın tamamına eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda refahlarını yükseltecek bir altyapı kurduk.
Hepimizi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin izlerini silmek için 680 bin yeni konut inşa etmek üzere kolları sıvarken ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6,5 milyon konutu daha dönüştürmeyi hedefliyoruz. Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak Yerinde Dönüşüm projemiz milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Başvuru 160 bini aşmıştır. Enerjiden tarım ve sanayiye her alanda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin örneklerini saatlerce saymak mümkündür.
Son 21 yılın enflasyon ortalaması yüzde 15'in altındadır. Türkiye'nin eskilerden gelen kronik sorunuyla mücadele ediyoruz. Yükselen enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indireceğiz. Bu süreçte asla ödün vermediğimiz iki husus vardır. Bunlardan biri istihdamdır diğeri büyümedir. Türkiye Yüzyılı'nı bu anlayış üzerinde inşa ediyoruz.
İşçisinden memuruna sabit ve dar gelirli her bir vatandaşımzıa sesleniyorum. Sanayicisinden kobisine kadar ülkesinin kalkınması için hedef veren herkese sesleniyorum. İnsanlar gibi devletlerin de hayatlarında dalgalanmalar olabilir. Hem içeride ardı ardına yaşadığımız badirelerin hem bölgesel küresel krizlerin yol açtığı sıkıntıların hepsi de gelip geçicidir. Türkiye'nin gücü de imkanları da potansiyeli de büyüktür. Ayaklarımızın altındaki çakıl taşlarının bizim dikkatimizi önümüzdeki deryadan uzaklaştırmasına izin vermemeliyiz. Ülkenin milli çıkarlarını, milletin ortak menfaatlerini küçük beklenti ve endişlerin önüne koymaktır.
Milletimiz bu başarı hikayesini sadece son bir asırda bile defalarca yazdı. Çanakkale'de yazdı Milli Mücadele'de yazdı. Kıbrıs'taki soydaşlarını zulme terk etmeyerek yazdı. Gabar'da yazdı, Tendürek'te yazdı ve bütün bu destanları yazarken terör örgütlerini inlerinde işini bitirdi. Son 21 yılda verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alarak yazdı. Milletimiz bu başarı hikayesini kritik bir dönemde yine bizi destekleyerek yazıyor. Zaman yorulsa da bizim ülkemize ve milletimize olan hizmet aşkına yandığımız gönül asla yorulmaz. Daha kendine başında bulunduğu yapıya bir hayrı dokunmayanların bu gönül sadasını, bu hizmet aşkını anlaması mümkün değildir. Bunların kulakları Batılı efendilerin fısıltıları dışında her söze kapalıdır. Biz hep sözümüzü milletimize söylüyor, derdimizi insanımıza döküyoruz.
Her bir vatandaşımıza bugüne kadar gösterdiği sabrı, vefası için şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu tarihi dönemici de başarıyla tamamladıktan sonra Türkiye Yüzyılı'nın basamaklarını beraberce çıkmaya devam edecn ğiz.,
Türkiye'nin hedeflerini ve potansiyelinin büyüklüğünden bahsederken demogaji olsun diye söylemiyoruz. Siyasi Ankara'da koltuk kavgası vermek olanlar görenler bunu anlamasa da her alanda Türkiye destan yazmaktadır. Geride bıraktığımız 2 haftalık süreçte bu hakikati tekrar görme fırsatımız oldu.
Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında milletimizi sivil ve özgürlükçü anayasayla buluşturmak istiyoruz. Filistin devlet başkanı Abbas'ı Ankara'da misafir ettik. Filistin davasına verdiğimiz güçlü desteği bir kez daha yeniledik.
Devletimiz yıl boyunca kılcallarına kadar sızan FETÖ virüsünden temizlendikçe vatandaşına karşı sorumluluklarını daha iyi yerine getiriyor. Gardımızı düşürmeden, yaşadığımız acıları unutmadan mücadeleyi sürdürmek şehitlerimize karşı vefa borcumuzdur.
Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak, sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmak istiyoruz."
BAŞKAN ERDOĞAN FINDIK ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI I VİDEO İZLE
Eylül ayında kamuoyuyla paylaşacağımız orta vadeli programın 85 milyona sirayet edeceğini umuyoruz. Yaz döneminde açıkladığımız çeşitli alım fiyatları üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Bugünkü toplantımızda 16 ilimizde 500 bin çiftçimizin geçim kaynağı olan fındık fiyatlarını değerlendirdik. Fındığın ihracatımıza katkısı 2 milyar doları buluyor. Bu yıl 725 bin tonluk rekolte bekliyoruz. Fındık piyasasında fiyat istikrarı sağlamak için toprak mahsulleri ofisimizi (TMO) yeniden görevlendirdik.
FINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU
Fındık piyasasında fiyat istirarını sağlamak ve üreticimizi korumak üzere TMO'yu yeniden görevlendirdik. Giresun Kalite içi KG başına: 84 lira Revant: 82,50 TL Alımlarda KG başına 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.