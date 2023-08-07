Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu





Ekonomik zorlukları gözardı etmiyoruz. Sokakta, pazarda, çarşıda yaşanan sıkıntıları çok yakından takip ediyoruz. Biz başkaları gibi şikayetleri karşısında millete parmak sallayanlardan, bireylere hakaret edenlerden asla olmadık. Bizim görevimiz milletimizin sesine kulak tıkamak değildir. Yatırıma, istihdama öncelik vererek Türkiye'yi geliştirdik güçlendirdik. Sadece önceki yılların birikimi olan temel kalkınma ve demokrasi eksiklerini gidermekle kalmadık. Vatandaşlarımızın tamamına eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda refahlarını yükseltecek bir altyapı kurduk.

Hepimizi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin izlerini silmek için 680 bin yeni konut inşa etmek üzere kolları sıvarken ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6,5 milyon konutu daha dönüştürmeyi hedefliyoruz. Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak Yerinde Dönüşüm projemiz milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Başvuru 160 bini aşmıştır. Enerjiden tarım ve sanayiye her alanda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin örneklerini saatlerce saymak mümkündür.

Son 21 yılın enflasyon ortalaması yüzde 15'in altındadır. Türkiye'nin eskilerden gelen kronik sorunuyla mücadele ediyoruz. Yükselen enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indireceğiz. Bu süreçte asla ödün vermediğimiz iki husus vardır. Bunlardan biri istihdamdır diğeri büyümedir. Türkiye Yüzyılı'nı bu anlayış üzerinde inşa ediyoruz.

İşçisinden memuruna sabit ve dar gelirli her bir vatandaşımzıa sesleniyorum. Sanayicisinden kobisine kadar ülkesinin kalkınması için hedef veren herkese sesleniyorum. İnsanlar gibi devletlerin de hayatlarında dalgalanmalar olabilir. Hem içeride ardı ardına yaşadığımız badirelerin hem bölgesel küresel krizlerin yol açtığı sıkıntıların hepsi de gelip geçicidir. Türkiye'nin gücü de imkanları da potansiyeli de büyüktür. Ayaklarımızın altındaki çakıl taşlarının bizim dikkatimizi önümüzdeki deryadan uzaklaştırmasına izin vermemeliyiz. Ülkenin milli çıkarlarını, milletin ortak menfaatlerini küçük beklenti ve endişlerin önüne koymaktır.

Milletimiz bu başarı hikayesini sadece son bir asırda bile defalarca yazdı. Çanakkale'de yazdı Milli Mücadele'de yazdı. Kıbrıs'taki soydaşlarını zulme terk etmeyerek yazdı. Gabar'da yazdı, Tendürek'te yazdı ve bütün bu destanları yazarken terör örgütlerini inlerinde işini bitirdi. Son 21 yılda verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alarak yazdı. Milletimiz bu başarı hikayesini kritik bir dönemde yine bizi destekleyerek yazıyor. Zaman yorulsa da bizim ülkemize ve milletimize olan hizmet aşkına yandığımız gönül asla yorulmaz. Daha kendine başında bulunduğu yapıya bir hayrı dokunmayanların bu gönül sadasını, bu hizmet aşkını anlaması mümkün değildir. Bunların kulakları Batılı efendilerin fısıltıları dışında her söze kapalıdır. Biz hep sözümüzü milletimize söylüyor, derdimizi insanımıza döküyoruz.

Her bir vatandaşımıza bugüne kadar gösterdiği sabrı, vefası için şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu tarihi dönemici de başarıyla tamamladıktan sonra Türkiye Yüzyılı'nın basamaklarını beraberce çıkmaya devam edecn ğiz.,

Türkiye'nin hedeflerini ve potansiyelinin büyüklüğünden bahsederken demogaji olsun diye söylemiyoruz. Siyasi Ankara'da koltuk kavgası vermek olanlar görenler bunu anlamasa da her alanda Türkiye destan yazmaktadır. Geride bıraktığımız 2 haftalık süreçte bu hakikati tekrar görme fırsatımız oldu.