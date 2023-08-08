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Son 2 ayda 1385 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda, 1385 organizatörün ve 35 bin 867 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya açıklamasında, "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz!" ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 13:48 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 14:10
Son 2 ayda 1385 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 ayda göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 372 organizatörün tutuklandığını ve 17 bin 258 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 60 günde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 1385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı. Bu şahısların 372'si tutuklandı. 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarda; 35 bin 867 düzensiz göçmen yakalandı. Bu düzensiz göçmenlerin, 17 bin 258'i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor" dedi.

Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

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