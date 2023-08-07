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Barış diplomasisi! Dünya Putin görüşmesini bekliyor: Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da

Rusya-Ukrayna savaşında ilk günden itibaren dengeyi gözeten ve taraflarla diyalogu sürdüren Türkiye, barış görüşmeleri ve tahıl koridoru anlaşmasında arabuluculuk rolü üstlenmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmeler gerçekleştiren tek lider olarak, barış için gözlerin çevrildiği lider konumunda. Antalya'da Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşen görüşmelerin ardından savaşın durması için en güçlü adım yeniden Türkiye'de atılacak. Rus basını, Başkan Erdoğan'ın bu ay içerisinde Ptuin ie yapacağı görüşmede "barış görüşmeleri" için devreye gireceğini yazdı. Haber uluslararası kamuoyunda ses getirdi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 14:19 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 14:47
Barış diplomasisi! Dünya Putin görüşmesini bekliyor: Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

24 Şubat 2022'den beri devam eden savaşta cephelerde kanlı çarpışmalar sürüyor. Dünyanın umutla beklediği haber Rusya'dan geldi. Rus basını barış için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha devreye girmeye hazırlandığını yazdı.

TANSİYON ZİRVEYE TIRMANDI
Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlaması ve çatışmanın Karadeniz'e de sıçramasının ardından tansiyon zirve yaptı.

Rusya'dan gelen haber ise dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

"ARABULUCULUK TEKLİF EDECEK"
2022'in Şubat ayında başlayan savaşta iki taraf ile de görüşebilen tek lider olan Erdoğan bir kez daha barış için devreye giriyor.

Rus medyasında yer alan habere göre, Erdoğan, Vladimir Putin ile bu ay yapılması planlanan görüşmelerde Ukrayna barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını teklif edecek.

"Erdoğan, Putin'e Ukrayna konusunda arabuluculuk teklif etmek istiyor" başlığını atan Ria haberini Türkiye'den bir kaynağa dayandırdı.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Erdoğan, savaşta kazanan ve barış sürecinde kaybeden olmayacağı tezini yineleyerek, anlaşmazlığın çözümünde arabuluculuk teklif edecek."

PUTİN'DEN "BARIŞ" MESAJI
Aynı kaynak Erdoğan'ın iki lider ile samimi güvene dayalı ilişkiye sahip tek lider olarak öne çıktığının altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde St. Petersburg'da Afrika zirvesine ev sahipliği yapan Putin barış anlaşması için net ifadeler kullanmıştı.

Putin, Afrikalı liderlere Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik barış önerilerine saygı duyduğunu ve dikkatle incelediğini söylemişti.

İŞTE RUSYA'NIN 2 ŞARTI
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus devlet televizyonuna verdiği bir röportajda Rusya ile Batı arasında müzakere olasılığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Rus bakan, müzakerelerin başarılı olması için Batı'nın kabul etmesi gereken 2 şartı açıklamış, Lavrov, Batı'nın Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını ve güvenliğini tam olarak dikkate alması gerektiğini söylemişti.

Lavrov, ikinci olarak, Batı'nın Moskova'ya tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak bazı ciddi yaklaşımlar önermesi gerektiğinin altını çizmişti.

Rus bakan, "Bize bu saygı ilkelerine dayalı gerçekçi önerilerle yaklaşılırsa, her zaman olduğu gibi biz de öyle yaklaşacağız" ifadesini kullanmıştı.

"ERDOĞAN TEK LİDER"
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, geçtiğimiz günlerde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Ukrayna devlet ajansı Ukrinform'a açıklamada bulunmuştu.

Rusya'nın anlaşmayı durdurduğunu anımsatan Kuleba, Ukrayna'nın Türkiye ile Putin'in bu anlaşmaya dönmesi konusunda etkileşimde olduğunu ifade etti.

Kuleba, şunları kaydetti:
"Ukrayna, Putin'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönmesi için Erdoğan ile koordinasyon halinde. Erdoğan da bu konuda Zelenskiy ile koordinasyon içinde. Bu karşılıklı çıkar. Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayabilecek tek lider."

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

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