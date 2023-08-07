Barış diplomasisi! Dünya Putin görüşmesini bekliyor: Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

"ARABULUCULUK TEKLİF EDECEK"

2022'in Şubat ayında başlayan savaşta iki taraf ile de görüşebilen tek lider olan Erdoğan bir kez daha barış için devreye giriyor.

Rus medyasında yer alan habere göre, Erdoğan, Vladimir Putin ile bu ay yapılması planlanan görüşmelerde Ukrayna barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını teklif edecek.

"Erdoğan, Putin'e Ukrayna konusunda arabuluculuk teklif etmek istiyor" başlığını atan Ria haberini Türkiye'den bir kaynağa dayandırdı.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Erdoğan, savaşta kazanan ve barış sürecinde kaybeden olmayacağı tezini yineleyerek, anlaşmazlığın çözümünde arabuluculuk teklif edecek."