Öldürülen PKK’lı Yusuf Hacı Kod adlı Ali Yiğit’in üstünden Mahmur Kampı kimlik kartı çıktı!

Güvenlik güçlerince Şırnak/Uludere kırsalında 27.07.2023'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından birinin üzerinde, Mahmur Kampı Mülteci Kimlik Kartı ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince Şırnak/Uludere kırsalında 27.07.2023'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından birinin üzerinde, Mahmur Kampı Mülteci Kimlik Kartı ele geçirildi.
Yusuf Hacı Kod Ali Yiğit olduğu anlaşılan PKK mensubunun; 2015'de Irak/Kandil Alanı'nda bulunduğu, eylem gerçekleştirmek amacıyla 2022'de Türkiye'ye geçtiği, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında arandığı,öğrenildi.
Güvenlik uzmanları; terör örgütü PKK mensuplarının, Irak İçişleri Bakanlığı'nca tanzim edilen Mülteci Kimlik Kartıyla Irak içerisinde rahatça seyahat edebildiklerine ve mülteci kimliğinin kendilerine sağladığı imkanlardan azami ölçüde faydalandıklarına dikkat çekiyorlar.
Mahmur Kampı'nın uzun yıllardır PKK/KCK'nın ana üslenme merkezlerinden biri olduğu, aktarım, lojistik, istihbarat, propaganda, eğitim, yeni kadro temini faaliyetleri başta olmak üzere birçok örgütsel faaliyet kapsamında aktif olarak kullanıldığı biliniyor.
SURİYE'DE YPG'YE KATILAN ALMAN VATANDAŞI, IRAK'TAKİ PKK KAMPLARINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan güvenlik güçlerince terör örgütü PKK Kamplarının bulunduğu Irak/Gare-Sedare alanına 25 Kasım 2019'da düzenlenen hava harekâtında etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger olduğu ortaya çıktı.
1988 Almanya doğumlu olan Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger'in 2018 yılında Suriye/Derik alanından YPG'ye katıldığı öğrenildi.
Güvenlik uzmanları; YPG üniformalı fotoğrafları bulunan Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger'in YPG adına Suriye'de faaliyet gösterirken, PKK kamplarının bulunduğu Irak Gare alanında etkisiz hale gelmesini, PKK/KCK ile PYD/YPG arasındaki organik bağı bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ediyorlar.