Öldürülen PKK’lı Yusuf Hacı Kod adlı Ali Yiğit’in üstünden Mahmur Kampı kimlik kartı çıktı!

Mahmur Kampı'nın uzun yıllardır PKK/KCK'nın ana üslenme merkezlerinden biri olduğu, aktarım, lojistik, istihbarat, propaganda, eğitim, yeni kadro temini faaliyetleri başta olmak üzere birçok örgütsel faaliyet kapsamında aktif olarak kullanıldığı biliniyor.