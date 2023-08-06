'Kemalci' Battal İlgezdi'den İmamoğlu'na 'değişim' bombardımanı: "CHP kimsenin kariyer yapma yeri değil"

Cumhuriyet Halk Partisi , 28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası tansiyon derecesi yüksek oldukça gergin günler geçiriyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bulduğu her fırsatta 'değişim' çağrısı yapmakran geri durmadı. 'Zoom' cuntasına kalkıştı, 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kılıçdaroğlu'nu devirmeye niyetlendi. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ise defaatle "Bu geminin kaptanı benim" dedi, İmamoğlu'na "Senin yerin İstanbul, otur oturduğun yerde" mesajı verdi.

"TÜZÜK" HAMLESİ! KOLTUĞU BIRAKMAYACAĞININ İLANI... Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'ndan "değişim" tartışmalarına karşı 'tüzük' hamlesi geldi. "Demokratik ve katılımcı bir tüzük değişimi" iddiasıyla kurultayda delegelerin karşısına çıkmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, PM sayısını artırmaya da niyetli. "Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur" mesajı veren Bay Bay Kemal, koltuğu bırakmayacağını bir kez daha ilan etti.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İstanbul'daki Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı belediye başkanlarından olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den Ekrem İmamoğlu'na bombardıman geldi.







" 'KEMAL SEN KALK BEN GELİYORUM' DİYEN BİR KADRO AYAĞA KALKTI PARTİDE"

Konuşmasında CHP'deki değişim tartışmasına değinen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Sayın Genel Başkan aday olduğunda, dedik ki en doğru adaydır seçimi yüzde 10 farkla alıyoruz. Seçim kayboldu, ben bir gün sonra genel merkeze gittim. Genel başkan tek başına oturuyordu hayat böyledir, kaybedenin yüzü soğuk olur. Ne hikmetse parti kendi içinde hiçbir siyasal değerlendirme yapmadan burada benim başkanlarım var, genel başkan yardımcılarım var, belediye başkanlarım var, ilçe başkanlarım var. Hiçbir siyasal değerlendirme yapmadan, ne ilçelerinde, ne örgütünde ne parti meclisinde hiçbir toplantı yapmadan daha, sanki 'Kemal sen kalk ben geliyorum' diyen bir kadro ayağa kalktı partide. 'Değişim', Sevgili arkadaşlar, bu arkadaşlar CHP'nin hiçbir geleneğini, kültürünü bilmiyorlar. Hiç Ecevit'in bu partide nasıl genel başkan olduğunu, bu değişimin nasıl olduğunu okumamışlar. Tabi ki hepimiz değişeceğiz bu koltuklar kimsenin babasın malı değil, Kemal Kılıçdaroğlu gidecek bir gün başkası gelecek, Battal İlgezdi gidecek bir gün buraya başkası gelecek. Bizim konuşacağımız yer burası, parti meclisleri, kendi örgütlerimiz" dedi.

"İMAMOĞLU'NA DEĞİŞİM NEDİR DİYE SORDUM, 'BİLMİYORUM' DEDİ"

Konuşmasının devamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında geçtiğini belirttiği bir diyaloğu paylaşan İlgezdi, "Günlerdir televizyonları açıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel televizyonda bunları izliyoruz. Hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerel seçimlere 8 ay kala bu handikabın içine sokmaya hakkı yok. Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır. Ben bu değişim olayını Sayın Ekrem İmamoğlu'na Belediye Başkanları Toplantısı'nda sordum. Dedim ki, 'Bana şu değişimi anlat.', dedi ki, 'Ben bilmiyorum'. Değişimin ne olduğunu bilmeden, sen hangi değişimden bahsediyorsun? Neyin değişimi? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'yi kuran, Cumhuriyeti kuran partidir. Yani 'Sen git Kemal, ben geliyorum' diyen parti değildir" ifadelerini kullandı.