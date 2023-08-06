’Değişimciler’ boyun eğdi! CHP’deki ’mega’ yarışta Kılıçdaroğlu ipi göğüsledi: Rotayı İstanbul’a kıran İmamoğlu’na liste liste şok

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken gözler İstanbul'daki delege seçimine çevrildi.
'KEMALCİ'LER İPİ GÖĞÜSLEDİ
Kurultaya en çok delege gönderen megakentte "değişimciler" ile "genel merkezciler" arasındaki yarışı Kılıçdaroğlu yanlısı olan 'genel merkezciler' önde götürüyor.
İMAMOĞLU'NUN ÖNDE OLDUĞU İLÇELER
CHP yandaşı Cumhuriyet, Beylikdüzü, Silivri, Tuzla, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu'nda mahallelerin büyük bir kısmında Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen 'değişimciler'in önde olduğunu yazdı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNDE OLDUĞU İLÇELER
Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar ise Avcılar, Bakırköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bağcılar, Pendik, Ataşehir, Arnavutköy, Çekmeköy, Sancaktepe, Şişli, Kâğıthane, Sarıyer, Sultangazi, Bayrampaşa, Kadıköy, Esenyurt, Eyüp, Ümraniye ve Beykoz'da başarı kazandı.
'GENEL MERKEZCİ' BAŞKANLAR FAKTÖRÜ
Öte yandan 'genel merkezci' olarak bilinen, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Kemal Deniz, Battal İlgezdi, Şerdil Dara Odabaşı, Şükrü Genç, belediye başkanları olarak ilçelerinde destekledikleri listeleri çıkartmayı başardılar.
'DEĞİŞİMCİ' BELEDİYE BAŞKANLARI
İmamoğlu'nu destekleyen belediye başkanları arasında ise mahalle delege seçimlerinde Rıza Akpolat ve Mehmet Murat Çalık ilçelerinde destekledikleri listeleri çıkarttı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise destekledikleri listeleri seçtiremediler.
KAFTANCIOĞLU'NUN KOLTUĞU İÇİN 'MEGA' ÇEKİŞME!
CHP koltuğu için kopan fırtınanın bir benzeri de İstanbul özelinde kopuyor... Devam eden seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun ekibinin açık ara önde olduğu gözlemlenirken Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Selçuk Sarıyar ve Mehmet Ali Yüksel gibi isimler CHP İstanbul İl Başkanlığı için kulislerde konuşulmaya başlandı.
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kaftancıoğlu'nun koltuğuna oturacak isim için 'Abiler' formülüne dikkat çekti.
Öte yandan bu gelişme "Rotayı İstanbul'a kıran İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu vesayeti" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Bir yandan da kulislerde İmamoğlu kanadının İstanbul İl Başkanlığı için Onursal Adıgüzel'i düşündüğü konuşuluyor.