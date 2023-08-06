CHP’deki ’değişim’ savaşında taktiksel safha! Kılıçdaroğlu’ndan ’tüzük’ ve ’PM’ hamlesi... Sallantıda olan koltuğu sağlama alma çabası

Cumhuriyet Halk Partisi, 28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası tansiyon derecesi yüksek oldukça gergin günler geçiriyor.



CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bulduğu her fırsatta 'değişim' çağrısı yapmakran geri durmadı. 'Zoom' cuntasına kalkıştı, 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kılıçdaroğlu'nu devirmeye niyetlendi.



Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışını yaptı.





Takip eden süreçte de CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize etti. Görüşmeye CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.



'DEĞİŞİM' YEMEĞİ BOĞAZINDA KALDI

Ancak İmamoğlu'nun "Kılıçdaroğlu'nu yeme" organizasyonu umduğu gibi geçmedi. CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den de İmamoğlu'na "Aday olma İstanbul'da kal" telkini geldi. Çetin, "İmamoğlu'na, 'İstanbul'u kazanmalısın' dedik" ifadelerini kullandı.



Kemal Kılıçdaroğlu ise defaatle "Bu geminin kaptanı benim" dedi, İmamoğlu'na "Senin yerin İstanbul, otur oturduğun yerde" mesajı verdi.