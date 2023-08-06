CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine şehir turuna çıkıyor! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu detayı! CHP yandaşı isim isyan etti





CHP YANDAŞI JAHREİN İSYAN ETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun yine şehir şehir gezmesine sosyal medyadan tepki yağdı. CHP yandaşı olarak bilinen 'Jahrein' mahlaslı Ahmet Sonuç sosyal medya hesabında bu duruma isyan etti.





"İSTANBUL'UN PARASI DENİZ YEMEZSEN KERİZ DERLER"

Sonuç sosyal medya hesabında, "İBB parasıyla şöyle bir de suni karşılama komitesi ayarladın mıydı mis gibi olur. Adam başı 500 lira dağıtsan yeter bence. İstanbullunun parası deniz. Yemezsen keriz derler eko ağabey." İfadelerini kullandı.





SOSYAL MEDYADAN VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun yine şehir turuna çıkması sosyal medyadan büyük tepkilere neden oldu.



İşte o tepkilerden bazıları:



"İstanbul'da hergün bir metrobüs yolda kalıyor, insanlar işine geç kalıyor. Metrolarda yürüyen merdivenler günlerce çalışmıyor(üsküdar) vs vs. Ama Ekrem bey kalkıp Tunceli'ye gidiyor."