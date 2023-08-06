CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine şehir turuna çıkıyor! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu detayı! CHP yandaşı isim isyan etti

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardında Kemal Kılıçdaroğlu ile 'değişim' savaşı veren Ekrem İmamoğlu, yine şehir turuna çıkmaya karar verdi.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardında Kemal Kılıçdaroğlu ile 'değişim' savaşı veren Ekrem İmamoğlu, yine şehir turuna çıkmaya karar verdi.
SEYYAH EKREM YİNE YOLLARDA
Hatırlanacağı üzere daha önce İstanbulluyu kaderine terk edip, yaşanan doğal afetlerde tatil beldelerinde keyif yapan, 2023 seçimlerinde ise şehir şehir tur atan Ekrem İmamoğlu, bu sefer de çok dikkat çeken bir yerde gezecek.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN MEMLEKETİNE GİDİYOR
İstanbul hariç hemen hemen her yere adım Ekrem İmamoğlu önümüzdeki hafta 7 Ağustos Pazartesi günü Elazığ'ı, 8 Ağustos Salı günü ise Tunceli'yi ziyaret edecek.
CHP YANDAŞI JAHREİN İSYAN ETTİ
Ekrem İmamoğlu'nun yine şehir şehir gezmesine sosyal medyadan tepki yağdı. CHP yandaşı olarak bilinen 'Jahrein' mahlaslı Ahmet Sonuç sosyal medya hesabında bu duruma isyan etti.
"İSTANBUL'UN PARASI DENİZ YEMEZSEN KERİZ DERLER"
Sonuç sosyal medya hesabında, "İBB parasıyla şöyle bir de suni karşılama komitesi ayarladın mıydı mis gibi olur. Adam başı 500 lira dağıtsan yeter bence. İstanbullunun parası deniz. Yemezsen keriz derler eko ağabey." İfadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun yine şehir turuna çıkması sosyal medyadan büyük tepkilere neden oldu.
İşte o tepkilerden bazıları:
"İstanbul'da hergün bir metrobüs yolda kalıyor, insanlar işine geç kalıyor. Metrolarda yürüyen merdivenler günlerce çalışmıyor(üsküdar) vs vs. Ama Ekrem bey kalkıp Tunceli'ye gidiyor."
"Ümraniye'de oturuyorum. İstanbul'un heryerini karış karış geziyorum. Dört yılda Erdoğan'ın konvoyuna daha çok denk geldim. İmamoğlu İstanbul'u Riva Var merkezinden yönetiyor olabilir."
"Gezdiği kadar iş başında durmadı neyse az kaldı zaten"
"İstanbul belediye başkanının Tuncelide işi ne"
"Sayın İmamoğlu seçimden sonra rahat rahat gezebilir. O daha çok gezsin diye biz onu emekli edeceğiz."