Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı: "Yüzyılın felaketini, yüzyılın fedakarlıklarıyla atlatıyoruz"

Bakanlık olarak bu dönemde halkın her sözüne kulak kesildiklerini vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti: "Her çağrıda bize uzanan elleri sımsıkı tuttuk. Her talebi en hızlı şekilde gerçekleştirmek için gece gündüz sahada kaldık. Yüzyılın felaketini, yüzyılın fedakarlıklarıyla atlatıyoruz. Yaralarımızı hep beraber sardık, sarmaya devam edeceğiz. Bu felaket içimizdeki kahramanların ne kadar çok olduğunu, bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimizi gösterdi. Yaşadıklarımızı unutmayacağız, vefat eden vatandaşlarımızı her zaman rahmetle anacağız."

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Devletin bütün kurumlarıyla ilk andan itibaren bölgede olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Bakan olduktan sonra ilk ziyaretimi Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay bu illerimiz başta olmak üzere çeşitli illerimizde de sürdürmeye devam ettim. Deprem bölgesi bizim için sadece 6 Şubat'ta kalmadı biz oradaki insanların hayatlarını normalleştirmesi için devletin bütün bakanlarıyla bütün güçleriyle bütün kurumlarıyla canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, çok sıkı takip ediyor süreci." dedi.

Depremzedelere psikososyal destek sunduklarını ve gençlere yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak ilk andan itibaren oradaydık. 11 binden fazla çalışanımız alanda görev yaptı. Psikososyal destek sağladık. 2,5 milyon kişiye alanda saha taraması yaptık. Afetzedelere eğitim, spor ve psikososyal destek sunduk. Çocuklarımız için spor sanat ve farklı alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. 15 Ağustos'ta da yine deprem bölgesinde Hatay'da gençlere yönelik bir faaliyet yapacağız. Hayatlarını normalleştirebilmek için Bakanlık olarak elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN