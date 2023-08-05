CHP’de ’mega’ savaş! Rotayı İstanbul’a kıran İmamoğlu’na Kılıçdaroğlu vesayeti: Kaftancıoğlu’nun koltuğu için ’abiler’ formülü





CHP'DE 'ABİ' SENDROMU

Tüm bu yaşananların gölgesinde Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, konuyu bugünkü köşesine "CHP'de 'abi' ve 'sağcılaşma' sendromu" başlığıyla taşıdı.



Övür, CHP Genel Başkanlığı için kopan fırtınanın İstanbul'daki il başkanlığı koltuğu için de koptuğunu dile getirdi.



İstanbul'da biten mahalle seçimleri sonrası Battal İlgezdi, Bülent Kerimoğlu ve Ali Kılıç'ın öncülük ettiği Kılıçdaroğlu ekibinin açık ara önde olduğunu belirten Övür, Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Selçuk Sarıyar ve Mehmet Ali Yüksel gibi isimlerin CHP İstanbul İl Başkanlığı için telaffuz edildiğini söyledi.



İşte Mahmut Övür'ün yazısından satır başları;







İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA DA "ABİLER" GÖZ DİKTİ

Siyasi aktör ve "Abi" problemi sadece CHP liderliği düzeyinde değil, il örgütleri hatta belediye başkanlıklarında da yaşanıyor. Çok sayıda büyükşehir belediye başkanının sağ kökenli olduğu biliniyor. Ama en vahimi, İstanbul il düzeyinde yaşanan "Abi" formülü. Şu sıralarda İstanbul'daki mahalle seçimleri bitti. Battal İlgezdi, Bülent Kerimoğlu ve Ali Kılıç'ın öncülük ettiği Kılıçdaroğlu ekibinin açık ara önde olduğu biliniyor. Bu saatten sonra İmamoğlu çark eder mi bilemem; ama genel başkanlık yarışından vazgeçme ihtimali bu sonuca bağlanıyor.

Sırasıyla önce ilçe kongreleri, sonra da İstanbul İl Kongresi yapılacak.



Peki İstanbul İl Başkanı kim olacak?

Bugünlerde cevabı en çok merak edilen soru bu... Kulislerde 4 isimden söz ediliyor: Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Selçuk Sarıyar ve Mehmet Ali Yüksel.



Dikkatinizi çekmiştir, Tekin eski il başkanlığı, CHP genel sekreterliği ve genel başkan yardımcılığı yapmış bir isim. Şimşek de hem eski il başkanı hem de eski milletvekili. Ama hâlâ il başkanlığı "makamı" peşindeler. Yani burada da "Abi" formülü devrede. Sarıyar adını ise daha çok ABD gezisiyle duyduk. Parti kamuoyu ne kadar tanıyor belli değil.



Parti gençlik kolları geleneğinden gelen tek isim ise Mehmet Ali Yüksel. Eski Kâğıthane CHP İlçe Başkanı Yüksel, en son Kılıçdaroğlu'nun siyasi başdanışmanı olmuştu. Şimdi il başkanlığı için yarışıyor.



Acaba CHP tabanı burada da "Abi" formülünü mü tercih edecek yoksa parti geleneğini mi?