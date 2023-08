’Cüzdan Atatürkçüleri’ susuyor, Türkiye Ermenileri kayıtsız kalmıyor! Disney’in skandalına tepki: Tasvip etmiyoruz, değerlerimizle bağdaşmıyor

ABD merkezli Disney Plus isimli platform Ermeni lobisine boyun eğdi... Platform, " Atatürk " dizisini yayından kaldırma kararı aldı. Gelen tepkiler üzerine Disney Plus, dizinin ilk önce yine kendi çatısı altında yer alan FOX TV'de iki bölüm şeklinde yayınlanacağını, sonrasında ise sinemalarda gösterime gireceğini duyurdu.





"KARARI ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM"

AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak skandal karara tepki gösterdi.



Sıvacıoğlu şu ifadeleri kullandı:



Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Cumhuriyetimizin 100. Yılında yayınlanacak olan 'Atatürk' dizisini yayından kaldırma kararını üzüntüyle karşılıyorum. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin haklı tepkilerine sebep olmuştur. Bu kararın alınması Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin ilerlemesine mani olmaktadır.





RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney + isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.



Tam da bu noktada hemen hemen her konu hakkında görüş beyan eden ancak Disney'in Ermeni lobisine boyun eğen 'Atatürk dizisi' kararına tek kelime etmeyen ünlülere çevrildi.







Disney Plus'ın yüzü olan ancak çıtı çıkmayan ünlüler şu şekilde;







Şahan Gökbakar, Tarkan, Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Aslı Enver, Hande Erçel, Burak Deniz, Gülse Birsel, Can Yaman, Cansu Dere, Pınar Deniz, Timuçin Esen, Buğra Gülsoy, Demet Özdemir, Engin Akyürek, Ata Demirer...







Hemen hemen her olayda bir görüş beyan eden, Berna Laçin, Tarkan, Cem Yılmaz ve Fazıl Say'ın çıtı bile çıkmadı.





Bu isimler arasında yer alan Tarkan, geçtiğimiz aylarda Disney Plus reklamında oynamıştı.







Şahan Gökbakar ise Recep İvedik filminin yayın haklarını Disney'e satmıştı.





"BUNLAR 10 KASIM ATATÜRKÇÜLERİ"

Ünlülerin bu suskunluğu sosyal medyada da büyük tepki çekti. Disney Plus'ın 'Atatürk' sansürüne göz yuman ünlülerle ilgili, "Bunlar 10 Kasım Atatürkçüleri, cüzdan Atatürkçüleri" yorumları yapıldı.