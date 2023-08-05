’Cüzdan Atatürkçüleri’ susuyor, Türkiye Ermenileri kayıtsız kalmıyor! Disney’in skandalına tepki: Tasvip etmiyoruz, değerlerimizle bağdaşmıyor

ABD merkezli Disney Plus isimli platform Ermeni lobisine boyun eğdi... Platform, "Atatürk" dizisini yayından kaldırma kararı aldı.
Gelen tepkiler üzerine Disney Plus, dizinin ilk önce yine kendi çatısı altında yer alan FOX TV'de iki bölüm şeklinde yayınlanacağını, sonrasında ise sinemalarda gösterime gireceğini duyurdu.
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Kararın ardından Disney'i aklamak isteyen FOX ise 'Atatürk'e sahip çıkıyoruz' yalanına soyundu. FOX TV Yönetim Kurulu Üyesi Engin Güler sosyal medya hesabından, "FOX TV Atatürk filmine sahip çıkıyor" açıklamasıyla göz boyamaya çalıştı. Sosyal medyada "Bizde yedik! Kara bir leke olarak anılacaksınız! FOX TV de bitti" yorumları yapıldı.
TÜRKİYE ERMENİLERİ KARARI KABUL ETMİYOR
Disney Plus'ın Atatürk dizisini global platformundan kaldırıp Türkiye'deki uzantısı FOX TV'de yayınlayacağını açıklamasına bir tepki de Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'ndan geldi.
Şirinoğlu, Türkiye'deki Ermenilerin, kararı asla tasvip etmediklerini vurguladı.
Türkiye'deki Ermenilerin kararı tasvip etmediklerini belirten Şirinoğlu, "Türkiye'deki Ermeniler bu şekilde düşünmüyor. Başka yerlerde bu şekilde düşünenler olabilir fakat Türkiye'deki Ermeniler düşünmüyor ve tasvip etmiyor. Böyle düşünen varsa bile çok nadir. Türkiye Ermeni toplumu bu uygulamayı demokratik zihniyet ve ifade özgürlüğü bakımından son derece tartışmalı olarak değerlendirmektedir." dedi.
"ABD'DEKİ ERMENİ KURUMLAR SORUMLU DAVRANSIN"
Türkiye karşıtı lobilere çağrıda bulunan Şirinoğlu, "Sanatın, sanatsal üretimin en zor zamanlarda bile milletler arasında arasında empatiye zemin oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Türkiye Ermeni toplumu, söz konusu tutumun ülkemizin değerleriyle ve devletimizin güvencesindeki bir arada yaşama geleneğimizle bağdaşmadığının şahididir. ABD'deki Ermeni kurum, kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine sorumlu davranma çağrımızı yeniliyorum." ifadelerini kullandı.
"KARARI ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM"
AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak skandal karara tepki gösterdi.
Sıvacıoğlu şu ifadeleri kullandı:
Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Cumhuriyetimizin 100. Yılında yayınlanacak olan 'Atatürk' dizisini yayından kaldırma kararını üzüntüyle karşılıyorum. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin haklı tepkilerine sebep olmuştur. Bu kararın alınması Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin ilerlemesine mani olmaktadır.
RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney + isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.
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Tam da bu noktada hemen hemen her konu hakkında görüş beyan eden ancak Disney'in Ermeni lobisine boyun eğen 'Atatürk dizisi' kararına tek kelime etmeyen ünlülere çevrildi.
Disney Plus'ın yüzü olan ancak çıtı çıkmayan ünlüler şu şekilde;
Şahan Gökbakar, Tarkan, Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Aslı Enver, Hande Erçel, Burak Deniz, Gülse Birsel, Can Yaman, Cansu Dere, Pınar Deniz, Timuçin Esen, Buğra Gülsoy, Demet Özdemir, Engin Akyürek, Ata Demirer...
Hemen hemen her olayda bir görüş beyan eden, Berna Laçin, Tarkan, Cem Yılmaz ve Fazıl Say'ın çıtı bile çıkmadı.
Bu isimler arasında yer alan Tarkan, geçtiğimiz aylarda Disney Plus reklamında oynamıştı.
Şahan Gökbakar ise Recep İvedik filminin yayın haklarını Disney'e satmıştı.
"BUNLAR 10 KASIM ATATÜRKÇÜLERİ"
Ünlülerin bu suskunluğu sosyal medyada da büyük tepki çekti. Disney Plus'ın 'Atatürk' sansürüne göz yuman ünlülerle ilgili, "Bunlar 10 Kasım Atatürkçüleri, cüzdan Atatürkçüleri" yorumları yapıldı.