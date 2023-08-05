’Cüzdan Atatürkçüleri’ susuyor, Türkiye Ermenileri kayıtsız kalmıyor! Disney’in skandalına tepki: Tasvip etmiyoruz, değerlerimizle bağdaşmıyor

ABD merkezli Disney Plus isimli platform Ermeni lobisine boyun eğdi... Platform, " Atatürk " dizisini yayından kaldırma kararı aldı. Gelen tepkiler üzerine Disney Plus, dizinin ilk önce yine kendi çatısı altında yer alan FOX TV'de iki bölüm şeklinde yayınlanacağını, sonrasında ise sinemalarda gösterime gireceğini duyurdu.



*İlgili haberi okumak için görselin üzerine tıklayınız

Kararın ardından Disney'i aklamak isteyen FOX ise 'Atatürk'e sahip çıkıyoruz' yalanına soyundu. FOX TV Yönetim Kurulu Üyesi Engin Güler sosyal medya hesabından, "FOX TV Atatürk filmine sahip çıkıyor" açıklamasıyla göz boyamaya çalıştı. Sosyal medyada "Bizde yedik! Kara bir leke olarak anılacaksınız! FOX TV de bitti" yorumları yapıldı.

















TÜRKİYE ERMENİLERİ KARARI KABUL ETMİYOR

Disney Plus'ın Atatürk dizisini global platformundan kaldırıp Türkiye'deki uzantısı FOX TV'de yayınlayacağını açıklamasına bir tepki de Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'ndan geldi.



Şirinoğlu, Türkiye'deki Ermenilerin, kararı asla tasvip etmediklerini vurguladı.

Türkiye'deki Ermenilerin kararı tasvip etmediklerini belirten Şirinoğlu, "Türkiye'deki Ermeniler bu şekilde düşünmüyor. Başka yerlerde bu şekilde düşünenler olabilir fakat Türkiye'deki Ermeniler düşünmüyor ve tasvip etmiyor. Böyle düşünen varsa bile çok nadir. Türkiye Ermeni toplumu bu uygulamayı demokratik zihniyet ve ifade özgürlüğü bakımından son derece tartışmalı olarak değerlendirmektedir." dedi.

"ABD'DEKİ ERMENİ KURUMLAR SORUMLU DAVRANSIN"

Türkiye karşıtı lobilere çağrıda bulunan Şirinoğlu, "Sanatın, sanatsal üretimin en zor zamanlarda bile milletler arasında arasında empatiye zemin oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Türkiye Ermeni toplumu, söz konusu tutumun ülkemizin değerleriyle ve devletimizin güvencesindeki bir arada yaşama geleneğimizle bağdaşmadığının şahididir. ABD'deki Ermeni kurum, kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine sorumlu davranma çağrımızı yeniliyorum." ifadelerini kullandı.