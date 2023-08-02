Disney’in kardeş kuruluşu Fox’tan ’Atatürk’e sahip çıkıyoruz’ yalanı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Kara leke olarak anılacaksınız





İşte o tepkilerden bazıları;



"Bizde yedik! Kara bir leke olarak anılacaksınız Fox TV de bitti."





"Ne diyon kardeş Fox Disney sende yönetim kurulundasın yok kırmızı çizgi falan bassana istifanı yer mi yalandan gaz alma he tamam Fox da.







"Fox'un sahibi Disney olduğu için olabilir mi acaba? Dünyanın başka hiç bir ülkesinde yayımlanmayacak bu yüzden."







"Salak mı eğliyorsunuz? Global için hazırlanan bir proje neden şimdi sadece Türk televizyonunda yayınlanıyor? Atatürk'e yapılan bu hakareti kabul etmeyeceğiz. Öyle büyük bir hakaret ki artık toparlayamazsınız."







Masallar masallar neymiş daha çok kişiye ulaştıracaklarmış. Arkadaşım biz atamızı biliyoruz tanıyoruz önemli olan birçok dilde dünyaya onu anlatmak ama Ermeni lobisinin hizmetkarı olarak bundan sonra Fox da izlemem."





"Engin bey kasmayın, Disney denen platform ile aynı yayın organları olabilirsiniz ama bu Disney'ın yaptığı karaktersizliği aklamaya çalışmanızı gerektirmez. Ermenilerden korkup ATATÜRK dizisini yayınlamamak nedir?"





"Ermenilerden korkunuza platformda yayınlayamadınız! Siz Atatürk'e sahip çıkabilecek insanlar olmadığınızı bu kararla gösterdiniz! Açıklama kabul edilemez!"

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