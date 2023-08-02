Disney’in kardeş kuruluşu Fox’tan ’Atatürk’e sahip çıkıyoruz’ yalanı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Kara leke olarak anılacaksınız

ABD merkezli Disney'in skandal kararı büyük infiale neden olmuştu. Söz konusu kararda Disney, Ermeni lobisinin baskısı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün yayınlanacak olan dizisini yayından kaldırma kararı aldı.
DİSNEY PLUS 'ATATÜRK' DİZİSİNİ YAYINLAMAMA KARARI ALDI I VİDEO İZLE
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Skandal karar sonrası Disney'e tepkiler yağmaya başladı. Sosyal medyada #Disneyiptalet hashtagı gündem oldu. Milyonlarca kişi çok sert tepki gösterdi.
RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney + isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli toplumsal değer olduğunu kaydeden Şahin, mesajında, basına yansıyan "Ermeni lobisi müdahalesi" iddialarının da titizlikle araştırıldığını belirtti.