Atatürk’e ’soykırımcı’ deniyor, ’deve kuşu’ ünlüleri Disney’e ve Ermeni lobisine alan açıyor! Ermenistan basınında rezil haberler

Gelen tepkiler üzerine Disney Plus, dizinin ilk önce yine kendi çatısı altında yer alan FOX TV'de iki bölüm şeklinde yayınlanacağını, sonrasında ise sinemalarda gösterime gireceğini duyurdu.
Kararın ardından Disney'i aklamak isteyen FOX ise 'Atatürk'e sahip çıkıyoruz' yalanına soyundu. FOX TV Yönetim Kurulu Üyesi Engin Güler sosyal medya hesabından, "FOX TV Atatürk filmine sahip çıkıyor" açıklamasıyla göz boyamaya çalıştı. Sosyal medyada "Bizde yedik! Kara bir leke olarak anılacaksınız! FOX TV de bitti" yorumları yapıldı.
Disney'in Atatürk dizisi ile ilgili aldığı skandal karar sonrası AK Parti'den çok sert tepki geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananları utanç verici olarak niteleyip, "Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir." dedi. Lobilerin faaliyetlerinin Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmünde olduğunu belirten Çelik, "Bu şebekelere boyun eğenler utansın" şeklinde konuştu.
RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney + isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.
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BUNLAR 10 KASIM ATATÜRKÇÜLERİ...
Tam da bu noktada gözler hemen hemen her toplumsal konuda meseleyi Atatürk'e getirerek algı yapan ancak Disney'in 'Atatürk dizisi' kararına tek kelime etmeyen ünlülere çevrildi.
Disney Plus'ın 'Atatürk' sansürüne göz yumup kayıtsız kalan ünlülerle ilgili, "Bunlar 10 Kasım Atatürkçüleri" yorumları yapıldı.
HADSİZ HAMPARİAN! ATATÜRK'Ü SOYKIRIMCI İLAN ETTİ
Tüm bu yaşananların gölgesinde ABD'deki en büyük Ermeni lobi grubu olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi Başkanı Aram Hamparian bir skandala daha imza attı.
Hamparian, ABD merkezli Politico'ya verdiği demeçte Disney Plus'taki 'Atatürk' dizisine karşı başlattıkları karalama kampanyasını övdü.
Hadsiz Hamparian'ın skandalları bununla da sınırlı kalmadı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 'soykırımcı' olmakla itham etti.
Ermeni basınında da birbirinden rezil haberler peyda oldu...
ERMENİ BASININDA BİRBİRİNDEN REZİL HABERLER
Ermenistan'da yayın yapan Aravot gazetesi ise bu gelişmeyi provokatif bir Haber ile okurlarına sundu. Gazete 'Ermeni lobisi sayesinde Atatürk' dizisi Disney Plus platformlarında yayınlanmayacak. Türkiye'de sıcak tartışmalar yaşanıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Türklerin Disney'in 'Atatürk' sansürüne gösterdiği tepkileri propaganda saldırısı olarak nitelendiren Ermeni gazete şu skandal yorumda bulundu;
'Türk tarafı Disney Plus'a karşı bir propaganda saldırısı başlattı'
Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler için ise 'birlikte uluma' benzetmesi yapıldı.
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