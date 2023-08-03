Son dakika: Son 2 ayda toplam 172 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik son 2 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili verileri paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29 bin 32 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 172 (ölü, yaralı, teslim olan) terörist etkisiz hale getirildi.
Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza bağlı birimlerimiz tarafından son 60 günde BTÖ'ye (Bölücü Terör Örgütü) yönelik 27 bin 783 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 199 kişi tutuklandı, 130 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 148 terörist etkisiz hale getirildi.
FETÖ'ye yönelik Bin 20 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 254 kişi tutuklandı. 270 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.