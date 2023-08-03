Son dakika: Son 2 ayda toplam 172 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik son 2 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili verileri paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29 bin 32 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 172 (ölü, yaralı, teslim olan) terörist etkisiz hale getirildi.