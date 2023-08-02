Ermeni lobisine boyun eğip ’Atatürk’ dizisini yayından kaldıran Disney’den gelen tepkilere Fox kılıfı





AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Disney'in Atatürk dizisi ile ilgili aldığı skandal karar sonrası AK Parti'den çok sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananları utanç verici olarak niteleyip, "Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir." dedi. Lobilerin faaliyetlerinin Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmünde olduğunu belirten Çelik, "Bu şebekelere boyun eğenler utansın" şeklinde konuştu.



Çelik şu ifadeleri kullandı;

"Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir.



Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…"