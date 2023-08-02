Ermeni lobisine boyun eğip ’Atatürk’ dizisini yayından kaldıran Disney’den gelen tepkilere Fox kılıfı

ABD merkezli Disney, Ermeni lobisine boyun eğerek skandal bir karara imza attı. Disney 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırma kararı aldı.
ABD merkezli Disney, Ermeni lobisine boyun eğerek skandal bir karara imza attı. Disney 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırma kararı aldı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Skandal karar sonrası Disney'e tepkiler yağmaya başladı. Sosyal medyada #Disneyiptalet hashtagı gündem oldu.
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
Disney'in Atatürk dizisi ile ilgili aldığı skandal karar sonrası AK Parti'den çok sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananları utanç verici olarak niteleyip, "Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir." dedi. Lobilerin faaliyetlerinin Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmünde olduğunu belirten Çelik, "Bu şebekelere boyun eğenler utansın" şeklinde konuştu.
Çelik şu ifadeleri kullandı;
"Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir.
Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…"
RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney + isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli toplumsal değer olduğunu kaydeden Şahin, mesajında, basına yansıyan "Ermeni lobisi müdahalesi" iddialarının da titizlikle araştırıldığını belirtti.
SÖZDE ATATÜRKÇÜ ÜNLÜLER SKANDALA SESSİZ KALDI
Tüm bu yaşananların gölgesinde dikkat çeken bir diğer detay ise sözde Atatürkçülük maskesi altında konuşan ve paylaşımlarında bulunan ünlüler, Ermeni lobisinin baskısı ile skandal karar alan Disney'e herhangi bir tepki göstermedi.
Özellikle Disney Plus'ın yüzü olan ancak çıtı çıkmayan ünlüler şu şekilde;
Şahan Gökbakar, Tarkan, Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Aslı Enver, Hande Erçel, Burak Deniz, Gülse Birsel, Can Yaman, Cansu Dere, Pınar Deniz, Timuçin Esen, Buğra Gülsoy, Demet Özdemir, Engin Akyürek, Ata Demirer...
Hemen hemen her olayda bir görüş beyan eden, Berna Laçin, Tarkan, Cem Yılmaz ve Fazıl Say'ın çıtı bile çıkmadı.
Bu isimler arasında yer alan Tarkan, geçtiğimiz aylarda Disney Plus reklamında oynamıştı.
Şahan Gökbakar ise Recep İvedik filminin yayın haklarını Disney'e satmıştı.
TEPKİLERE KARŞI PARAVAN 'FOX'
Yoğun tepki ile karşılaşan Disney tepkileri püskürtmek için çareyi Fox kanalında yayınlamakta buldu.
Dizi 29 Ekim'de Disney'in kardeş kuruluşu FOX TV'de ücretsiz ve "Tüm Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanacak. Yani Atatürk dizisi tüm dünyanın izleyebileceği bir platformda değil de sadece Türkiye'den izlenebilecek bir kanalda yayınlayacak.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Disney'in gelen tepkileri dindirmek için 'Atatürk' dizisini Fox'ta yayınlama kararına tepkiler yağdı.
İşte o tepkilerden bazılar;
"Aklı olan varsa FOX TV'de bize armağan edilecek olan Atatürk Dizi'yi izlemeyin. DisneyPlus'a boyun eğmiş olacaksınız. FOX TV zaten Disney'e ait bir Kanal'dır !"
"Tepkiyi olunca "herkes izlesin diye fox'ta yayınlayacağız" demişler! Üye olmadım olsaydım kesin iptaldi, ama disney'in bir sürü oyuncağı, kitabı vs ürünü var piyasada. Bunları da boykot etmeli Atatürkçü olduğunu iddia eden sanatçılardan ses var mı?"
"Bir avuç Ermeni istediği için Atatürk dizisini iptal eden #Disneyiptalet Ayrıca bunlara arka çıkan Fox'u Ekimde Boykot et Türkiye. Cumhuriyetin 100. Yılında şu kadarını yapmayan, kendine vatansever demesin."
"Atatürk dizisini tüm dünya Disney+ ile izleyebilecekken Fox Türkiye ile sınırlayarak armağan mı etmiş oluyorsunuz?"
"#Disneyiptalet Bunların çakallığına cezayı kesmeyi unutma . Atatürk'ü sadece Fox Tv'ye sınırlandıran Disney'e bi tekme sen at."
"Milli değerlere sahip çıkmak faşistlik değildir. Ermeni lobisi istediğini aldı ve Atatürk dizisi platformdan kaldırıldı. Fox Tv de ücretsiz yayınlanacak haberini olumlu karşılamak ahmaklıktır. Tepkini göster"
"Disney'i iptal etmekle olmaz FOX TV de yayınlamayacak o diziyi o zaman. Boş gönül alma çabalarını istemiyoruz"