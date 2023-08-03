Askeri vesayetten sivil siyasete: Yüksek Askeri Şura! Ne zaman kuruldu? Üye sayısı nasıl değişti?

Gözler bugün yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısına çevrildi. Önceki dönemlerde askeri vesayet baskın olduğu toplantılarda ağırlığı siviller aldı. Dönüşümün mimarlığını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şuranın sivil siyasetin etkin olduğu bir hal almasında ve demokratik reformların hayata geçmesi noktasında güçlü ve korkusuz adımlar attı.

ASKERLER ÇOĞUNLUKTAYDI

Yüksek Şura geçtiğimiz dönemlerde spekülasyonlarla gündemden düşmezdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılacak atama ve terfiler kamuoyunu günlerce meşgul ederdi.