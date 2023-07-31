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Takvim.com.tr duyurmuştu: CHP yandaşı Barış Yarkadaş'tan "değişim" yemeği iddiası!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmıyor. CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü. Takvim.com.tr'nin de yazdığı üzere Kılıçdaroğlu'nu devirecek ekip İmamoğlu'na yanaşmaya başladı. Öte yandan CHP yandaşı Barış Yarkadaş katıldığı programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde "değişim" yemeği organize ettiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açacak değerlendirmelerde bulunan Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın da yemeğe katılacak isimlerden biri olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 00:07 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 00:39
Takvim.com.tr duyurmuştu: CHP yandaşı Barış Yarkadaş’tan değişim yemeği iddiası!

28 Mayıs'ta yaşanan hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'de sular durulmuyor.

İMAMOĞLU'NDAN SÜRPRİZ "DEĞİŞİM" YEMEĞİ I VİDEO İZLE

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü.

"Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.

ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI
Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekmişti.

"SEN VARSAN BEN YOKUM"
Öte yandan Kılıçdaroğlu - İmamoğlu ikilisi CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda ilk kez yüz yüze geldi. Karşılıklı restleşmelere sahne olan toplantıda Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na "sen varsan ben yokum" resti çekmişti.

Kılıçdaroğlu ise "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" yanıtını vermişti.

Bunun üzerine CHP'nin eski ağır toplarından Önder Sav topa girdi. CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Sav, CHP'nin birikiminin yok sayıldığını söyleyip 'temiz geçmiş' söylemine sığınan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tutmuştu.

İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM YEMEĞİ
Olaylar ilk günkü sıcaklığını korumaya devam ederken Barış Yarkadaş, konuk olduğu programda, İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde "değişim" yemeği organize ettiğini belirterek, yemeğe katılan isimleri tek tek açıkladı.

İMAMOĞLU'NDAN SÜRPRİZ "DEĞİŞİM" YEMEĞİ I VİDEO İZLE

Yarkadaş, şu ifadelere yer verdi:
"CHP'deki değişim tartışmaları tam gaz sürüyor. Bugün hem Özgür Özel'in açıklaması vardı hem de Ekrem İmamoğlu'nun çabaları sürüyor. Saat 20.00 sularında İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir kafede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın bir yemekte buluştular.

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın olduğu bir değişim yemeği yeniyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir değişim manifestosu yazması ve 10 Ağustos'ta bunu duyurması bekleniyor.

Muhtemelen bu işin teknik direktörlüğünde olan Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi bunun altyapısını hazırlayıp bir fikir alışverişinde bulunuyorlar.

TAKVİM.COM.TR NE DEDİYSE O: "ÖNDER SAV DA DEĞİŞİM GRUBUNA KATILACAK"
Takvim.com.tr geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açacak değerlendirmelerde bulunan Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ı kaleme almıştı. Yarkadaş konuya ilişkin, "Bir bilgi daha vereyim. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da bu kadroya fiilen katılacağı yönünde bilgi aldım. Önder Sav, değişim grubunun hukuk konusundaki teknik direktörlüğünü yapıyordu.

Önder Sav'dan akıl alan Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşları ve diğer değişimciler bu işi kotaramayınca Önder Sav'ın kendisi sahaya çıkmaya karar vermiş. Önümüzdeki günlerde Önder Sav bu gruba katılacak." dedi.

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