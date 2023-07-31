Takvim.com.tr duyurmuştu: CHP yandaşı Barış Yarkadaş'tan "değişim" yemeği iddiası!

Muhtemelen bu işin teknik direktörlüğünde olan Murat Karayalçın , Altan Öymen ve Hikmet Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi bunun altyapısını hazırlayıp bir fikir alışverişinde bulunuyorlar.

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 'ın olduğu bir değişim yemeği yeniyor. Ekrem İmamoğlu 'nun bir değişim manifestosu yazması ve 10 Ağustos'ta bunu duyurması bekleniyor.

TAKVİM.COM.TR NE DEDİYSE O: "ÖNDER SAV DA DEĞİŞİM GRUBUNA KATILACAK"

Takvim.com.tr geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açacak değerlendirmelerde bulunan Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ı kaleme almıştı. Yarkadaş konuya ilişkin, "Bir bilgi daha vereyim. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da bu kadroya fiilen katılacağı yönünde bilgi aldım. Önder Sav, değişim grubunun hukuk konusundaki teknik direktörlüğünü yapıyordu.

Önder Sav'dan akıl alan Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşları ve diğer değişimciler bu işi kotaramayınca Önder Sav'ın kendisi sahaya çıkmaya karar vermiş. Önümüzdeki günlerde Önder Sav bu gruba katılacak." dedi.