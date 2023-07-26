CHP'de 'temiz geçmiş' kavgası! Önder Sav "Parti boşta kalmaz" dedi Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Güvenoyu ve olağanüstü kurultay çağrısı

Sav'ın gündeminde Kılıçdaroğlu ve A Takımı tarafından ısrarla yayılmak istenenalgısı da var idi. 25 milyon oyun tamamının CHP'ye mal edilmesinin yanlış olduğunu dile getiren Sav, milletvekili seçiminde 6'lı masanın 4 partisi ile birlikte alınan yüzde 25 oy gerçeğinin ve başarısızlığın bir değerlendirilmesinin yapılmadığını kaydetti.





OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI

Önder Sav, Kılıçdaroğlu'nun güvenini yitirdiğini ima ederek "delegelerden güvenoyu istensin, olağanüstü kurultay çağrısı ile yeni organ seçimleri yapılsın" çağrısında bulundu.



Sav şu ifadeleri kullandı;



Son PM toplantısında görevden alınan il ve ilçe yöneticileri için Şubat 2012 kurultayında tüzükte yapılan değişiklikle üçte iki çoğunluk arandığını aktaran Sav, son PM'de yapılan oylamaya ilişkin şu görüşlere yer verdi:

"Daha önceki tüzüklerde itirazın kabulü için PM'de salt çoğunluk aranıyordu. Son PM toplantısında görevden alınan il ve ilçe başkanlarına ilişkin itirazlarda 31 oy, yani salt çoğunluk bulundu. Yani, genel başkanın kararlarında bir haksızlık olduğuna ilişkin uyarı niteliğinde bir çoğunluğa ulaşıldı.



Bir anlamda bu sayı, genel başkana ve MYK üyelerine güvensizlik anlamına da gelir. Salt bu nedenle bile duraksamadan kendilerini 26 Temmuz 2020 tarihli kurultayda seçmiş olan delegelerden güvenoyu istemeliler.



Olağanüstü kurultay çağrısı ile yeni organ seçimleri yapmalılar. Olağan kurultay için kongreler takviminin işletilmekte olması bahanesi Siyasi Partiler Kanunu'nun amir hükmü karşısında geçersizdir. Öte yandan, grup başkanvekillerinin MYK'e katılması da tüzük hükmüdür. Duyumlar doğru ise bir grup başkanvekilinin MYK toplantılarına alınmaması gibi tüzük hükmüne uymayan bir anlayış şimdiye kadar CHP'de görülmüş şey değildir."