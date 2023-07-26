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CHP'de 'temiz geçmiş' kavgası! Önder Sav "Parti boşta kalmaz" dedi Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Güvenoyu ve olağanüstü kurultay çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partiyi geçmişi temiz birine bırakırım" söylemi CHP tabanında kaosa neden oldu. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP'nin birikiminin yok sayıldığını söyleyip 'temiz geçmiş' söylemine sığınan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu. Kılıçdaroğlu'na "Sen gidersen parti boşlukta kalmaz" resti çeken Sav, 25 milyon oyun CHP'nin başarısı olmadığı 6'lı masanın 4 partisiyle alındığına dikkat çekti. Sav, Kılıçdaroğlu'nun güvenini yitirdiğini ima ederek "delegelerden güvenoyu istensin, olağanüstü kurultay çağrısı ile yeni organ seçimleri yapılsın" çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 09:52 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 10:14
CHP’de ’temiz geçmiş’ kavgası! Önder Sav Parti boşta kalmaz dedi Kılıçdaroğlu’nu bombaladı: Güvenoyu ve olağanüstü kurultay çağrısı

28 Mayıs'ta yaşanan hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'de sular durulmuyor... Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü. "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.

ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI: TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM
Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.



"GEÇMİŞİ KİRLİ OLMAYAN BİRİ BULURSAM BIRAKIRIM"
Öte yandan Kılıçdaroğlu - İmamoğlu ikilisi CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda ilk kez yüz yüze geldi. Karşılıklı restleşmeler sahne olan toplantıda Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na "sen varsan ben yokum" resti çekti.

Kılıçdaroğlu ise "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "KOLTUĞU BIRAKMAM" MESAJI: 10 CEPHEDE YARA ALSAM DA DEVAM
Bay Bay Kemal, "10 cephede yara alsam da mücadeleyi bırakmayacağım" mesajı da verdi. CHP lideri, "10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder/etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam" şeklinde konuştu.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken "Partiyi geçmişi temiz birine bırakırım" söylemi CHP tabanında kaosa neden oldu.



Son olarak CHP'nin eski ağır toplarından Önder Sav topa girdi... CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Sav, CHP'nin birikiminin yok sayıldığını söyleyip 'temiz geçmiş' söylemine sığınan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu.

Şu ifadeleri kullandı;

"PARTİYE AÇIKÇA HAKARET"
Genel başkanda aranan niteliklerin başında, partinin ilke, program ve tüzüğüne bağlılık gelir. Partinin birikimini yok sayarak CHP'yi yönetecek yetenekte kimsenin bulunamayacağını ileri sürmek fevkalade şaşırtıcıdır. Dahası partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıkarsa genel başkanlığını ona bırakabileceğini söylemek de yenilir yutulur gibi değildir. Bu söz, CHP'de geçmişi temiz olan yok demek anlamında algılanır. Hatta bazı duyarlı üyeler, bunun partiye ve kendilerine açıkça yapılmış bir hakaret sayabilir."



KILIÇDAROĞLU'NA REST: "PARTİ BOŞLUKTA KALMAZ"
Kılıçdaroğlu'nun kendisinin genel başkanlıktan istifa ederse parti liderliğinin boşlukta kalacağını ileri sürdüğünü anımsatan Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, "Geçmişte Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Altan Öymen, genel başkanlığı boşalttıklarında parti boşlukta mı kaldı? Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduğunda parti boşlukta mıydı? Parti boşlukta kalmaz" dedi.

25 MİLYON OY CHP'NİN BAŞARISI DEĞİL, 6'LI MASANIN 4 PARTİSİYLE ALINDI
Sav'ın gündeminde Kılıçdaroğlu ve A Takımı tarafından ısrarla yayılmak istenen '25 milyon oy aldık' algısı da var idi. 25 milyon oyun tamamının CHP'ye mal edilmesinin yanlış olduğunu dile getiren Sav, milletvekili seçiminde 6'lı masanın 4 partisi ile birlikte alınan yüzde 25 oy gerçeğinin ve başarısızlığın bir değerlendirilmesinin yapılmadığını kaydetti.



OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI
Önder Sav, Kılıçdaroğlu'nun güvenini yitirdiğini ima ederek "delegelerden güvenoyu istensin, olağanüstü kurultay çağrısı ile yeni organ seçimleri yapılsın" çağrısında bulundu.

Sav şu ifadeleri kullandı;

Son PM toplantısında görevden alınan il ve ilçe yöneticileri için Şubat 2012 kurultayında tüzükte yapılan değişiklikle üçte iki çoğunluk arandığını aktaran Sav, son PM'de yapılan oylamaya ilişkin şu görüşlere yer verdi:

"Daha önceki tüzüklerde itirazın kabulü için PM'de salt çoğunluk aranıyordu. Son PM toplantısında görevden alınan il ve ilçe başkanlarına ilişkin itirazlarda 31 oy, yani salt çoğunluk bulundu. Yani, genel başkanın kararlarında bir haksızlık olduğuna ilişkin uyarı niteliğinde bir çoğunluğa ulaşıldı.

Bir anlamda bu sayı, genel başkana ve MYK üyelerine güvensizlik anlamına da gelir. Salt bu nedenle bile duraksamadan kendilerini 26 Temmuz 2020 tarihli kurultayda seçmiş olan delegelerden güvenoyu istemeliler.

Olağanüstü kurultay çağrısı ile yeni organ seçimleri yapmalılar. Olağan kurultay için kongreler takviminin işletilmekte olması bahanesi Siyasi Partiler Kanunu'nun amir hükmü karşısında geçersizdir. Öte yandan, grup başkanvekillerinin MYK'e katılması da tüzük hükmüdür. Duyumlar doğru ise bir grup başkanvekilinin MYK toplantılarına alınmaması gibi tüzük hükmüne uymayan bir anlayış şimdiye kadar CHP'de görülmüş şey değildir."



Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan "Geçmişi kirli olmayan biri bulursam bırakırım" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki geldi.

"CHP GENEL BAŞKANLIĞINI İSTİLA ETTİ, CHP MİRASINI BİTİRİYOR"
Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığını istila ettiğini söyleyen Baykal, "CHP genel başkanlığını istila edip CHP mirasını bitiren bu vatandaşın geçmişi ne de millete ahkam kesiyor" ifadelerini kullandı.





"CHP'Yİ BİTİRME YOLUNDA KOŞUYOR"
Baykal, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bitirme yolunda koşar adım ilerdiğini belirterek, "Yerel seçimlerde boyunun ölçüsünü alması neyse de, maalesef CHP'yi bitirme yolunda koşmaya devam etmiş olacak. Yerel seçimlerde aday belirlenmesinde başrolü oynamak onun için yeterli, tamamen duygusal tabii" dedi.


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