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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 23:57 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023, 00:10

CHP’li Barış Yarkadaş’tan bomba iddia: İmamoğlu’ndan sürpriz “değişim” yemeği! 'İtirafçı' isim de kadroya katılacak

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimete uğrayan, Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki koalisyon masasında kaos bitmek bilmiyor. Her geçen gün farklı bir boyuta ulaşarak gündeme düşen haberlere bir yenisi daha eklendi. ‘Değişim’ tartışmalarının ilk günden bu yana devam ederken, CHP’ye yakınlığı ile bilinen Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda şok açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde sürpriz bir "değişim" yemeği organize etti.” ifadelerini kullanırken, yemeğe katılan isimleri de tek tek açıkladı. Öte yandan CHP’li bir isimin daha ‘değişim’ grubuna katılacağını iddia etti.

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