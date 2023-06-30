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    • 30.06.2023 14:50
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    O çıkışların arkasında Önder Sav mı var... CHP'de sır ofis!

    CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ekseninde yaşanan koltuk savaşı sürerken bomba bir gelişme yaşandı. "Değişim" çıkışların arkasındaki ismin CHP'nin eski ağır toplarından Önder Sav'ın olduğu iddia edildi. Önder Sav'ın Ankara'da bir ofis kurarak değişim sürecine önderlik ettiği iddia edilirken önümüzdeki günlerde yeni çıkışların yaşanacağı konuşuluyor...

    takvim.com.tr
    ’Sav’aşa bak!

    CHP'de yaşanan koltuk kavgasının yankıları sürerken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

    İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNA GÖZ DİKTİ: GENEL BAŞKAN DA DEĞİŞMELİ

    Yaşanan seçim hezimetinin ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek değişim çağrısında bulundu.

    Söylemlerinde vites yükselten İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan gitmeli" dedi. "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle de Kılıçdaroğlu'nu açıkça hedef gösterdi.

    "OTUR OTURDUĞUN YERDE EKREM, YERİNİ BİL" MESAJI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durum karşısında önceliğinin İstanbul olduğunu belirterek, "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'işine bak' mesajı verdi.

    "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu ailesinin şirketlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadeleriyle kapıları kapattı.

    ÖZGÜR ÖZEL VE BÜLENT TEZCAN DA ÇIKIŞ YAPTI
    Kılıçdaroğlu'na karşı çıkış yapanlar arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da yer aldı. Özgür Özel, "Parti kimsenin önünü kapatmamalı. Sorumluluk almaktan kaçınmam" diyerek üstü kapalı çıkış yaparken Bülent Tezcan ise açık açık Kılıçdaroğlu'na "Bırak git" dedi.

        Tezcani "13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil" ifadelerini kullandı.

        BOMA İDDİA ÇIKIŞLARIN ARKASINDAKİ İSİM ÖNDER SAV
        Koltuk savaşı sürerken bomba bir gelişme yaşandı. "Değişim" çıkışların arkasındaki ismin CHP'nin eski ağır toplarından Önder Sav'ın olduğu iddia edildi.

        SIR OFİS
        Sabah'ın haberine göre partide Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası için CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın Ankara'da bir ofis kurarak değişim sürecine önderlik ettiği anlaşıldı.

        Değişim tartışmalarını başlatan eski CHP'lilerin, Sav'la görüştükten sonra açıklama yaptıkları ortaya çıktı.

        BÖKE VE AĞBABA DA DEĞİŞİM DİYECEK
        İlerleyen günlerde değişim çağrısı yapacak isimler arasında CHP'li Selin Sayek Böke ve Veli Ağbaba da vardı.

        Veli ve Ağbaba'nın önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na görevi bırakması için çağrı yapacağı iddiası ortaya atıldı.

            ADIGÜZEL HAKKINDA KRİTİK İDDİA: O GÖREVE HAZIRLANIYOR
            CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 14 Mayıs'taki seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınmıştı.

            Onursal Adıgüzel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELTUR için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile anlaştı. BELTUR üzerinden milyarlarca liralık iş yapan Adıgüzel'in CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilmesi için çalışmalara başlandığı öğrenildi.
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