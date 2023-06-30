O çıkışların arkasında Önder Sav mı var... CHP'de sır ofis!

CHP'de yaşanan koltuk kavgasının yankıları sürerken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNA GÖZ DİKTİ: GENEL BAŞKAN DA DEĞİŞMELİ
Yaşanan seçim hezimetinin ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek değişim çağrısında bulundu.
Söylemlerinde vites yükselten İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan gitmeli" dedi. "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle de Kılıçdaroğlu'nu açıkça hedef gösterdi.
"OTUR OTURDUĞUN YERDE EKREM, YERİNİ BİL" MESAJI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durum karşısında önceliğinin İstanbul olduğunu belirterek, "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'işine bak' mesajı verdi.
"Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu ailesinin şirketlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadeleriyle kapıları kapattı.
ÖZGÜR ÖZEL VE BÜLENT TEZCAN DA ÇIKIŞ YAPTI
Kılıçdaroğlu'na karşı çıkış yapanlar arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da yer aldı. Özgür Özel, "Parti kimsenin önünü kapatmamalı. Sorumluluk almaktan kaçınmam" diyerek üstü kapalı çıkış yaparken Bülent Tezcan ise açık açık Kılıçdaroğlu'na "Bırak git" dedi.