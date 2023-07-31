CHP’deki delege savaşları bel altına düştü! Hırsızlık başladı: Kartal’da skandal görüntüler

28 Mayıs seçimlerinin ardından paramparça olan CHP'de her gün yeni bir skandal ortaya çıkmaya devam ediyor.
28 Mayıs seçimlerinin ardından paramparça olan CHP'de her gün yeni bir skandal ortaya çıkmaya devam ediyor.
BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ, İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ: TOPYEKÜN DEĞİŞİM
Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile 'topyekün değişim' savaşına giren Ekrem İmamoğlu genel başkanlık koltuğuna göz dikmişti.
'DELEGE BİZDE, KURULTAY BİZDE' MESAJI
Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" diyerek İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı vermesi tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.
KILIÇDAROĞLU LEHİNE OLMAYAN OYLARI CEBİNE KOYDU
Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken, İstanbul Kartal'da Petroliş Mahallesi'nde yapılan CHP delege seçimlerinde skandal görütüler ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Taner Özdemir, oy sayımı sırasında rakibe çıkan pusulaları cebine koyduğu anlar kameralara yansıdı.
GENÇLERE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
Öte yandan bu görüntüler geçtiğimiz günlerde CHP'de kongre süreci başlarken kan donduran olaylara sahne olmuştu.
AYRI LİSTE ÇIKARAN GENÇLERE SALDIRI
Mahalle delegelerini belirlemek üzere devam eden süreçte Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin Yeni Batı Mahallesi'nde ayrı liste çıkaran CHP üyesi gençler saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bir gencin burnu 2 yerden kırılırken, henüz 18 yaşında olan genç kızın ise belinde kayma yaşandı.
"YENİ MAHALLE BELEDİYESİ YÖNETİMİ BU DURUMDA ROL OYNADI"
Yaşanan olay sonrası konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Yenimahalle Gençlik Kolları Başkanı Eren Can Patır, "Biz ayrı bir liste ve renkle seçimlere katıldık. Çoğu yerde avukat arkadaşlarımız vardı, ancak Yeni Batı Mahallesi'nde yoktu. Burada yeterli çoğunluk olmadığı için bir başka güne kalması söz konusu olacaktı. Arkadaşlarımız buna itiraz etmek istediler. Ancak buna küfürlerle karşılık verildi ve sonunda olay fiziki saldırıya kadar gitti. Saldırının arkasında 'Boksör Ekrem' adıyla bilinen bir kişi vardı. Ayrıca Yenimahalle Belediyesi yönetimi de bu durumda rol oynadı." ifadelerini kullandı.
Bildiği üzere Yenimahalle Belediyesi Fetih Yaşar, Kemal Kılıçdaroğlu ile olan yakınlığı ile biliniyor.
Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Yenimahalle Gençlik Kolları "Batıkent bölgesinde bir çok mahallede seçime giren gençler, bir grup tetikçi faşist tarafından darp edildi. Bir gencimizin burnu iki yerden kırılmış, henüz 18 yaşındaki bir kızımızında olay esnasında beli kaymış, diğer iki gencimiz de vücuduna ağır darbeler almıştır. Biz partimizin bu gençlere sahip çıkacağı inancını hiç kaybetmedik fakat bu tablonun hesabını sormak yerine bu olay hakkında fırıldak cevaplar veren örgüt büyükleri ile karşılaştık. 18 19 yaşında gençlerden korkan ve bir telefon ile "Geçmiş olsun" bile diyemeyen makamlarla olan tavrımız yılmadan devam edecektir. Hukuki süreç başlamıştır ama biz vicdani sürecin başlamasını istiyoruz. Bu tip faşist-terörist saldırıların bizim duruşumuzu asla bir milim bile bozamaz. Unutmayın faşist her yerde faşisttir." açıklamasında bulundu.