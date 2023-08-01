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İzmir'deki grevin ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşandı! CHP'li belediyeye tepki: "Dün akşam Konak’tan Alsancak’a yürüyerek geldim"

Son dakika haberi! Metro ve tramvay çalışanlarının greve gitmesi sebebiyle ulaşımın kilitlendiği İzmir'den zam haberi geldi. Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşımaya yüzde 48 oranında zam yaptı. Grevin ikinci gününde toplu ulaşım araçlarını kullanan çoğu vatandaş grev nedeniyle özel araçları ile trafiğe çıkarken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine gidebilmek için otobüs duraklarına koştu. Tramvay ve metro çalışanlarının greve çıkması sonucu ulaşımda zorluk yaşadığını ifade eden Hulki Bingöl, “Dün akşam Konak’tan Alsancak’a yürüyerek geldim." diye konuştu.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 08:59 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 10:19
İzmir’deki grevin ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşandı! CHP’li belediyeye tepki: Dün akşam Konak’tan Alsancak’a yürüyerek geldim

İzmir'de, 625 metro ve tramvay çalışanını ilgilendiren TİS görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle metro ve tramvay seferleri durduruldu. Grevin ikinci gününde İzmir'de otobüs duraklarında ve caddelerde yoğunluk yaşandı.

METRO VE TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU
İzmir Metro A.Ş. adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmeleri olumsuz sonuçlandı.

İzmir metro grevinde ikinci gün!

Bunun üzerine, metro ve tramvay seferleri durduruldu.

625 çalışan greve çıkarken, grevin ikinci gününde de metro ve tramvayın çalışmaması nedeniyle İzmir'de duraklarda ve caddelerde yoğunluk oluştu. Toplu ulaşım araçlarını kullanan çoğu vatandaş grev nedeniyle özel araçları ile trafiğe çıkarken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine gidebilmek için otobüs duraklarına koştu.

"Konak'tan Alsancak'a yürüyerek geldim"

Tramvay ve metronun durdurulması sonucu mağdur olduğunu belirten Erem Karaboğa, "Dün Özdere'den geldim. 3 vesait yaparak geldim. Tabii ki bir takım aksaklıklar oluyor. Ulaşım zorluğu, hava da sıcak. Ek seferler koyuyorlar ama o da çözüm değil, trafik tıkandı. Umarım en kısa sürede çözüm bulunur" dedi.

"KONAK'TAN ALSANCAK'A YÜRÜMEK ZORUNDA KALDIM"
Tramvay ve metro çalışanlarının greve çıkması sonucu ulaşımda zorluk yaşadığını ifade eden Hulki Bingöl, "Dün akşam Konak'tan Alsancak'a yürüyerek geldim. Yani duraklar belli değil, kimin nereye gideceği belli değil. Ortalık karışık, insanlar isyan ediyor. Ulaşım zor yani, böyle bir şey İzmir'de olamaz" diye konuştu.

"BELEDİYENİN BUNA ÇÖZÜM BULMASINI İSTİYORUZ"
İş yerine giderken büyük zorluk yaşadığını belirten Samet Ocak, grevin kısa bir süre içerisinde bitmesi gerektiğini belirtti. Ocak, "Eylem olduğu için mağdur oluyoruz, şu an servise yetişeceğim. Çok zor şartlarda buraya geliyorum, belediyenin buna çözüm bulmasını istiyoruz. İnsanların hakkını versinler, insanlar da greve gitmek zorunda kalmasın" dedi.

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