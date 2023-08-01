İzmir'deki grevin ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşandı! CHP'li belediyeye tepki: "Dün akşam Konak’tan Alsancak’a yürüyerek geldim"

"Konak'tan Alsancak'a yürüyerek geldim" Tramvay ve metronun durdurulması sonucu mağdur olduğunu belirten Erem Karaboğa, "Dün Özdere'den geldim. 3 vesait yaparak geldim. Tabii ki bir takım aksaklıklar oluyor. Ulaşım zorluğu, hava da sıcak. Ek seferler koyuyorlar ama o da çözüm değil, trafik tıkandı. Umarım en kısa sürede çözüm bulunur" dedi.

"KONAK'TAN ALSANCAK'A YÜRÜMEK ZORUNDA KALDIM"

Tramvay ve metro çalışanlarının greve çıkması sonucu ulaşımda zorluk yaşadığını ifade eden Hulki Bingöl, "Dün akşam Konak'tan Alsancak'a yürüyerek geldim. Yani duraklar belli değil, kimin nereye gideceği belli değil. Ortalık karışık, insanlar isyan ediyor. Ulaşım zor yani, böyle bir şey İzmir'de olamaz" diye konuştu.

"BELEDİYENİN BUNA ÇÖZÜM BULMASINI İSTİYORUZ"

İş yerine giderken büyük zorluk yaşadığını belirten Samet Ocak, grevin kısa bir süre içerisinde bitmesi gerektiğini belirtti. Ocak, "Eylem olduğu için mağdur oluyoruz, şu an servise yetişeceğim. Çok zor şartlarda buraya geliyorum, belediyenin buna çözüm bulmasını istiyoruz. İnsanların hakkını versinler, insanlar da greve gitmek zorunda kalmasın" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN