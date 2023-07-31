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Ekrem İmamoğlu 'eski kafalarla' "değişim" peşinde! Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeme buluşması: Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmıyor. CHP'de kazan kaynamaya devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü. Eski kafalarla değişim peşinde koşan Ekrem İmamoğlu, Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da yemekte buluştu. CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalar yapan CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde bu ekibe fiilen katılacağını öne sürdü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 00:07 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 00:52
Ekrem İmamoğlu ’eski kafalarla’ değişim peşinde! Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeme buluşması: Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın...

28 Mayıs'ta yaşanan hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'de sular durulmuyor.

İMAMOĞLU'NDAN SÜRPRİZ "DEĞİŞİM" YEMEĞİ I VİDEO İZLE

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü.

"Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.

ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI
Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekmişti.

"SEN VARSAN BEN YOKUM"
Öte yandan Kılıçdaroğlu - İmamoğlu ikilisi CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda ilk kez yüz yüze geldi. Karşılıklı restleşmelere sahne olan toplantıda Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na "sen varsan ben yokum" resti çekmişti.

Kılıçdaroğlu ise "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" yanıtını vermişti.

Bunun üzerine CHP'nin eski ağır toplarından Önder Sav topa girdi. CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Sav, CHP'nin birikiminin yok sayıldığını söyleyip 'temiz geçmiş' söylemine sığınan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tutmuştu.

İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM YEMEĞİ
Olaylar ilk günkü sıcaklığını korumaya devam ederken Ekrem İmamoğlu'nun eski kafalarla değişim peşinde koştuğu net bir şekilde ortaya çıktı.

ESKİ 'KAFALAR'LA BULUŞTU
Ekrem İmamoğlu, Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da yemekte buluştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Barış Yarkadaş, konuk olduğu programda, İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde "değişim" yemeği organize ettiğini belirterek, yemekle ilgili detaylar verdi.

İMAMOĞLU'NDAN SÜRPRİZ "DEĞİŞİM" YEMEĞİ I VİDEO İZLE

Yarkadaş, şu ifadelere yer verdi:
"CHP'deki değişim tartışmaları tam gaz sürüyor. Bugün hem Özgür Özel'in açıklaması vardı hem de Ekrem İmamoğlu'nun çabaları sürüyor. Saat 20.00 sularında İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir kafede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın bir yemekte buluştular.

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın olduğu bir değişim yemeği yeniyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir değişim manifestosu yazması ve 10 Ağustos'ta bunu duyurması bekleniyor.

Muhtemelen bu işin teknik direktörlüğünde olan Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi bunun altyapısını hazırlayıp bir fikir alışverişinde bulunuyorlar.

TAKVİM.COM.TR NE DEDİYSE O: "ÖNDER SAV DA DEĞİŞİM GRUBUNA KATILACAK"
Yarkadaş Öder Sav'a dikkat çekerek "Bir bilgi daha vereyim. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da bu kadroya fiilen katılacağı yönünde bilgi aldım. Önder Sav, değişim grubunun hukuk konusundaki teknik direktörlüğünü yapıyordu.Önder Sav'dan akıl alan Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşları ve diğer değişimciler bu işi kotaramayınca Önder Sav'ın kendisi sahaya çıkmaya karar vermiş. Önümüzdeki günlerde Önder Sav bu gruba katılacak." dedi.

Takvim.com.tr geçtiğimiz günlerde Önder Sav'ın Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açacak değerlendirmeler yaptığına dikkat çekmişti.

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Ekrem İmamoğlu ’eski kafalarla’ değişim peşinde! Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeme buluşması: Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın...
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