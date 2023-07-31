Ekrem İmamoğlu 'eski kafalarla' "değişim" peşinde! Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeme buluşması: Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın...

"SEN VARSAN BEN YOKUM" Öte yandan Kılıçdaroğlu - İmamoğlu ikilisi CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda ilk kez yüz yüze geldi. Karşılıklı restleşmelere sahne olan toplantıda Ekrem İmamoğlu , Kemal Kılıçdaroğlu'na "sen varsan ben yokum" resti çekmişti.

Kılıçdaroğlu ise "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" yanıtını vermişti.

ESKİ 'KAFALAR'LA BULUŞTU

Ekrem İmamoğlu, Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da yemekte buluştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Barış Yarkadaş, konuk olduğu programda, İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde "değişim" yemeği organize ettiğini belirterek, yemekle ilgili detaylar verdi.

İMAMOĞLU'NDAN SÜRPRİZ "DEĞİŞİM" YEMEĞİ I VİDEO İZLE

Yarkadaş, şu ifadelere yer verdi:

"CHP'deki değişim tartışmaları tam gaz sürüyor. Bugün hem Özgür Özel'in açıklaması vardı hem de Ekrem İmamoğlu'nun çabaları sürüyor. Saat 20.00 sularında İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir kafede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın bir yemekte buluştular.

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın olduğu bir değişim yemeği yeniyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir değişim manifestosu yazması ve 10 Ağustos'ta bunu duyurması bekleniyor.

Muhtemelen bu işin teknik direktörlüğünde olan Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi bunun altyapısını hazırlayıp bir fikir alışverişinde bulunuyorlar.