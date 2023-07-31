CHP'de 'Özel' kalkışma! "Sorumluluktan kaçmam" dedi Kılıçdaroğlu'na "koltuğu bırak" mesajı verdi: İmamoğlu'na "Bu değişimde sana yer yok" salvosu





BU SÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA... "PARTİSİNİ İKTİDARA TAŞIYAMAYAN LİDER GÖREVİNİ BIRAKSIN"

CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Özel'e "Bir siyasi parti genel başkanı sizce ne zaman görevi bırakmalı?" sorusu yöneltildi.



Özel, "Bir liderin, partisini iktidara taşıyamayacağına, büyütemeyeceğine inandığı anda görevini bırakması en doğal demokratik beklentidir" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğini dile getirdi.



Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırpan CHP Grup Başkanı Özgür Özel şu ifadeleri kullandı; Bu sonucu yenilgi olarak görmeyenler tabanımızın ve örgütümüzün hissiyatını da anlamıyor demektir. Kendi hissiyatının anlaşılmadığını gören seçmenimiz ve tabanımızda yerel seçimleri de etkileyebilecek bir duygusal kopuş tetiklendi. Bugüne kadar partimizin almış olduğu en ağır yenilgilerde dahi, baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu.





"YEREL SEÇİMLERE İLİŞKİN KAYGIMIZ ARTIYOR"

Bu durumun yok sayılması partimizin geleceğine ve yaklaşan yerel seçimlere ilişkin kaygılarımızı artırıyor. Tabanımızın hissiyatını anladığımızı tabanımıza hissettirebilirsek, bu travmadan kurtulup ayağa kalkarak birlikte yeni bir mücadele başlatabiliriz. KILÇDAROĞLU VE A TAKIMI'NA '25,5 MİLYON OY GÖNDERMESİ: "ALAMADIĞIMIZ OYLARA DA KAFA YORSUNLAR"

Bay Bay Kemal ve A Takımı'nın her fırsatta 25,5 milyon oy aldık söylemi ve 28 Mayıs'taki hezimetten başarı çıkarma hikayesini eleştiren Özgür Özel, "25,5 milyon oyun sorumluluğunu taşımak kadar, alamadığımız oylara da kafa yormamız gerekiyor. Partimizin milletvekili seçimlerinde her 4 kişiden üçünün oyunu alamadığı gerçeğini görmek gerekiyor" dedi. "CHP OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇMAM"

"Bu partide sorumluluk makamında bulunmuş bir kişi olarak hesap vermekten de özeleştiri vermekten de kaçmamak gerekir" diyen Özgür Özel, CHP'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağımı söylemiştim, düşüncemde herhangi bir değişiklik yok" şeklinde konuştu.



Özel şöyle konuştu;



Demokraside helalleşme ve hesaplaşma sandıkla olabilecek bir şey. Mahalle seçimleri, il ve ilçe kongreleri önemli. Ama esas olarak kurultayın yapılması lazım. Siz hem hesap verme hem üyenin hesap sormayla ilgili talebini karşılamakta gecikirseniz, toplumun geniş kesimleri bulduğu ilk sandıkta sizle hesaplaşır.





29 EKİM'İ İŞARET ETTİ: "KURULTAYI FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUM"

CHP'nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirterek sorumluluktan kaçmayağını dile getiren Özgür Özel, kurultayı da fırsat olarak gördünü söyledi.



Özel, "Geçmişte kötü örnekler yaşandı. İki güne sıkıştırılmış bir kurultay yerine 3-4 güne yayılan bir kurultayın yapılması düşünülebilir. Kurultay tarihi olarak önerim Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlanacağı haftadır. 29 Ekim'le sonlanan hafta, 3-4 güne yayılan bir büyük kurultayı fırsat olarak görüyorum" dedi.





İMAMOĞLU'NA "YERİN İSTANBUL, BU DEĞİŞİMDE SANA YER YOK" MESAJI

Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'na da 'senin yerin İstanbul, bu değişimde sana yer yok' mesajı vermekten geri durmadı...



Özel, "Sayın Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerini kazanmış, başarılı bir belediye başkanıdır. Genel Başkanımız dahil altı siyasi partinin genel başkanı tarafından 14 Mayıs seçimlerinden sonraki süreç için cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ilan edilecek kadar parti yönetimlerinin ve tabanımızın takdirini kazanmış bir siyasi figürdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için partimiz adına en fazla oyu alabilecek siyasinin de kendisi olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.