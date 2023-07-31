Fatih Portakal’dan Akşener’i kızdıracak açıklama! Akşener’i yerden yere vurdu: İlkesiz...

Portakal, açıklamalarında sık sık muhalefeti ve 8'li koalisyonun bileşenlerini hedef alıyor. Son olarak ise kendi YouTube kanalında yerel seçimler üzerine yorum yapan Portakal, Meral Akşener'i kızdıracak açıklamalarda bulundu. Portakal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: İYİ Parti, Cumhur İttifakı ile bir ittifak yapar mı? Bence yapar. İYİ Parti ilkesiz bir parti zaten. Meral hanımdan ben beklerim. Kıyılarda, sahillerde bile bir şansı yok bu partinin.

İPLER KOPTU

CHP ve İYİ Parti arasında ipler uzun süre önce koptu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullandı. Akşener'in kurmayları da defaatle seçimin CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı yüzünden kaybedildiğini yüksek perdeden dillendirdi. Parti tabanı yerel seçimlere müstakil girilmesini istedi, İYİ Partili isimler de bu doğrultuda sinyaller verdi. Akşener'in kararıyla Teşkilat Başkanı görevine getirilen Buğra Kavuncu kendisini yollara vurup il il gezerek nabız yokladı.



İYİ PARTİLİ HATİPOĞLU: "CHP İLE İTTİFAK İSTEMİYORUM, ALEYHİMİZE ÇALIŞIYORLAR"

Geride bıraktığımız gün İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle... Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" açıklamasını imza atarak ittifakta yeni bir kaosun fitilini ateşledi. CHP'nin İYİ Parti aleyhinde çalıştığını söyleyen Hatipoğlu, CHP'nin yerel seçimlerde kazanması şansını 'sıfır' olarak tanımladı. AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'EMEKLİ OL' GÖNDERMESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.' diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi. "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." diyen Akşener hezimet için köylüleri suçlayan Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

İYİ PARTİ TABANI İTTİFAKSIZ SEÇİM İSTİYOR

Usta parti tabanının seçime müstakil girmek istediğini belirterek, "Biz şu anda teşkilatlarımızı dolaşıyoruz. Her milletvekili kendi teşkilatını dolaşıyor. Teşkilat başkanı şu anda 30'un üzerinde ili dolaştı. Teşkilatlarla kendi tabanımızla görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki seçimlere ilişkin olarak 'Ne tür seçenekler olabilir' şeklinde... Şu anda verilmiş bir karar yok ama İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" açıklamasını yaptı. CHP'SİZ YEREL SEÇİM PLANI

Erhan Usta'nın "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" sözleri İYİ Parti'nin CHP'siz yerel seçim planını da bir kez daha gözler önüne serdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN