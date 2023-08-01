Türkiye'nin en uzun çift tüplü demiryolu tüneli sayesinde Bahçe İstasyonu'nu Nurdağı İstasyonu'na bağlayacağız. Projemizle birlikte aynı zamanda Adana- Gaziantep arası seyahat süresi de 1 saat 30 dakikaya düşecek."

MERSİN-GAZİANTEP 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, konuşmasında Gaziantep'e bugüne kadar yapılan yatırımlar ve devam eden projelere de vurgu yaptı.

Gaziantep sınırları içerisinde 377 kilometrelik demiryolu ağının bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Nurdağı-Başpınar arasındaki yaklaşık 70 km'lik Hızlı Tren Hattı yapım çalışmalarımız devam etmektedir. Projelerimiz tamamlandığında, yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilebilen elektrikli işletmecilik sayesinde "yeşil enerji koridorunun" önemli bir bölümünü oluşturacağız. Hatlarımızı elektrikli hale getirerek aynı zamanda fosil yakıt tüketiminin ve dışa bağımlı olan enerji ihtiyacının azalmasını sağlayacağız. Projelerimizle vatandaşlarımıza güvenli, konforlu bir ulaşım imkânı sağlarken, çevreci ve doğa dostu olmasını da önemsiyoruz.