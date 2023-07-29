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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen ile görüştü: Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıları kınıyoruz

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Fidan, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıları kınadığımızı yineledi.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 15:51 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 16:05
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen ile görüştü: Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıları kınıyoruz

Son dönemde İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen alçak saldırılara Türkiye sert tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdopan ve Dışişleri Bakanlığı defalarca kez bu saldırıların kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek alçak eylemleri kınadı.

HAKAN FİDAN DANİMARKALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ALÇAK SALDIRILARI KINIYORUZ
Görüşmede, Bakan Fidan, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıları kınadığımızı yineledi.


Fotoğrafta: Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen


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