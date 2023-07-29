Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin’den Türkçe dostluk mesajı: Türkiye’nin büyük fedakarlığını unutmadık

Fidan, 5 asır sonra Asya'nın dünyanın yeniden üretim, teknoloji, inovasyon ve ticaret merkezi haline geldiğini belirterek, "Batı dünyası merkezi konumunu kaybederken, dünya siyasetinin ağırlık merkezinin de doğuya, ata topraklarımıza kaydığını görmekteyiz." dedi.

Uluslararası sistemde yeni jeopolitik ve jeoekonomik denklemin oluştuğunu kaydeden Fidan, Asya 'nın da bu hareketlenmenin tam kalbinde yer aldığını söyledi.





STRATEJİK ORTAKLIK

Bu gelişmelerin Asya'ya ilgiyi ve rekabeti artırdığını vurgulayan Fidan, Güney Kore'nin Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu belirtti.

Fidan, Türkiye'nin Güney Kore ile "gücünü tarihten alan köklü özel ilişkilerinin" bulunduğunu kaydederek, "Dünya üzerinde bir dışişleri bakanının yurt dışı ziyaretinde ev sahibi ülkenin şehitlerini anması, onlara minnet sunması çok sık rastlanan bir durum değil." ifadesini kullandı.

Güney Koreli mevkidaşının, Kore Yarımadası'nda imzalanan ateşkes antlaşmasının 70. yıl dönümüne denk gelen ziyareti kapsamında bu sabah Kore Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ettiğini dile getiren Fidan, Park'ın, Kore'nin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden şehitleri andığını söyledi.



"KAN KARDEŞLİK"

Bakan Fidan, başta Kore şehitleri olmak üzere vatan ve millet için şehit düşen tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad etti, gazilere uzun ve sağlıklı ömürler diledi.

Fidan, bu güçlü bağın iki ülkeyi stratejik ortaktan öte "kan kardeşi" yaptığının altını çizdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Güney Kore'nin sergilediği dayanışma için teşekkür eden Fidan, Güney Kore'nin deprem sonrasında yeniden imar çalışmalarına da katkıda bulunduğunu söyledi.

Fidan, Güney Kore'nin Kahramanmaraş, Antakya, Malatya ve İskenderun'da 4 geçici barınma projesi yürüttüğünü belirterek, İskenderun Kore Mahallesi'nin açılışının geçen hafta gerçekleştirildiğini hatırlattı.