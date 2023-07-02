İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'nın Şii milislerle çalıştığı ortaya çıktı! Haşdi Şabi'ye bağlı 'Süryani Şahinleri'nin kurucusu...

NATO kaderi Türkiye'ye bağlı olan İsveç, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan nefret hareketlerine ön ayak olmayı sürdürüyor. Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm'de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakıldı.



Mukaddesatımızın hedef alınmasına Türkiye'den sert tepki gelirken İsveç basınını "NATO'ya giremeyeceğiz" endişesi sardı.



Hakan Fidan'ın "Göz yuman İsveç suç ortağıdır" mesajının altını çizildi, NATO kaderinin Ankara'ya bağlı olduğu vurgulanan haberlerde "Türkiye kızacak" ifadesi kullanıldı.







MÜSLÜMANLARA NEFRET KUSTU

Öte yandan rezil olayın faili olan Selvan Momika, Kur'an-ı Azimüşşan'ı "Nükleer silahlardan daha tehlikeli bir kitap" olarak tanımlayıp Müslümanlara nefret kustu.