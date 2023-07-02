İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'nın Şii milislerle çalıştığı ortaya çıktı! Haşdi Şabi'ye bağlı 'Süryani Şahinleri'nin kurucusu...

NATO kaderi Türkiye'ye bağlı olan İsveç, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan nefret hareketlerine ön ayak olmayı sürdürüyor. Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm'de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakıldı.
Mukaddesatımızın hedef alınmasına Türkiye'den sert tepki gelirken İsveç basınını "NATO'ya giremeyeceğiz" endişesi sardı.
Hakan Fidan'ın "Göz yuman İsveç suç ortağıdır" mesajının altını çizildi, NATO kaderinin Ankara'ya bağlı olduğu vurgulanan haberlerde "Türkiye kızacak" ifadesi kullanıldı.
MÜSLÜMANLARA NEFRET KUSTU
Öte yandan rezil olayın faili olan Selvan Momika, Kur'an-ı Azimüşşan'ı "Nükleer silahlardan daha tehlikeli bir kitap" olarak tanımlayıp Müslümanlara nefret kustu.
Şİİ MİLİSLERLE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI!
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Momika'nın, ülkesinde Şii milislerle çalıştığı ortaya çıktı.
Musul'a bağlı Hamdaniyye bölgesinde 1986 yılında doğan Momika'nın terör örgütü DEAŞ saldırıları sırasında, Haşdi Şabi'ye bağlı "Süryani Şahinleri" adıyla bir milis yapısı kurduğu belirtiliyor. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Momika'nın o dönem bazı milis üyeleriyle Musul'a bağlı bölgeleri gezdiği görülüyor.
MİLİS GRUBUNUN SORUMLUSU
Öte yandan görüntülerde bir grup silahlı kişiye hitap eden Momika, kendisinin "Şii milis grubu Ketaib İmam Ali'ye bağlı İsa bin Meryem adlı grubun sorumlusu" olduğunu ifade ediyor.
Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması sonrası "Süryani Birliği" adlı bir parti kuran Momika, sosyal medya hesabı Facebook'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grupların 27 Temmuz 2022 tarihinde Irak Meclisi'ni basması sırasında meclis binası önünde fotoğraf paylaşırken, Ekim 2019'daki gösteriler esnasında ise Sadr'a karşı paylaşımlarda bulunduğu dikkati çekti.