Ersan Şen, Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu! Yapılmayan hizmetleri tek tek saydı

İSTANBUL'U BIRAKTI KOLTUK DERDİNE DÜŞTÜ Önce Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu ile savaşan Ekrem İmamoğlu şimdi de CHP Genel Başkanlığı koltuğu için İstanbullluyu mağdur ediyor.

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği andan itibaren İstanbul'u bir kenara bıraktı!

TEK TEK SAYDI: NE ZAMAN BİTECEK KARDEŞİM? Ekrem İmamoğlu 'nun İstanbul'u arka plana itmesi CHP yandaşı Ersan Şen'in de tepkisini çekti.

CHP YANDAŞI ERSAN ŞEN BİLE İSYAN ETTİ AK Parti döneminde başlanan birçok projeyi kendisi yapmış gibi pazarlayan İmamoğlu bitiremediği projeleri ise görmezden gelmeye devam ediyor.

İstanbul'da tamamlanmayan projeleri tek tek sayan Ersan Şen, "Bu şartlarda İmamoğlu seçimi kaybediyor." dedi.

Şen, İmamoğlu'nun gündeminde olması gerekenleri söylüyorum diyerek şunları saydı:



- Kabataş-Beşiktaş Metrosu'nu ne zaman açacaksın?



- Bostancı- Dudullu Metrosu'nun neden tek taraflı çıkış merdivenlerden biri açık, diğer taraflar neden kapalı?

- Maltepe altgeçidi ne zaman açılacak?



- Karaköy Kat Otoparkı'nı yıktın, çalışma niye başlamadı?

- Beşiktaş Meydanı düzenlemesi ne zaman bitecek?



- Kız Kulesi önü kaldırım düzenlemesi ne zaman bitecek?

- Üsküdar - Paşalimanı altyapı çalışmaları ne zaman bitecek?



- Kadıköy balık pazarı altyapı çalışmaları ne zaman bitecek?

- Bostancı - Dudullu Metro hattında neden tek taraflı çıkış merdivenlerinden sadece bir bölümü açık?

- Cibali - Eminönü arası tramvay çalışması ne zaman bitecek?

- Mevcut şehir hatları vapurlarında vapur cafeler kapalıyken buranın sorumlusu müdüre hanım ne zaman istifa edecek kardeşim? Bunun sorumluluğunu ne zaman üstlenecek...

- Metrolardaki çalışmayan merdivenlerden sorumlu müdür ne zaman istifa edecek?"



Şen eleştirilerini, "Yanan metrobüs, otobüs onları bir kenara koyuyoruz hadi, olabilir diyoruz, çözmeye çalışıyor diyoruz..." 45 gün sonra üniversiteler açılacak. Uzaktan eğitim öğrenim kararı devam etmediğini varsaydığımız üniversitelilerin barınma sorununa bir önlem aldınız mı? Bu konuda bir adım atacak mı? Bir önerisi var mı?" ifadeleriyle sürdürdü.

ADAY OLMAYIP KOLAYA KAÇSA DA HESABI ONA KESİLECEK!

İmamoğlu'nun kaybedeğini söyleyen Ersan Şen, "Milletin İmamoğlu'ndan beklediği açıklamalar bunlar! İmamoğlu'nun seçimi kaybedeceğinden haberi yok. Bu şekilde giderse İmamoğlu kolaya kaçıp aday olmazsa da hesabı İmamoğlu'na kesilecek ve kaybedecek." dedi.