Ekrem İmamoğlu’nun ’toplum’ vurgulu değişim çıkışının şifreleri! Bomba kulis: Adaylığını ilan edecek!

İmamoğlu, paylaşımının devamında şunları yazdı:
-"Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.
-Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.
-Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.
-İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.
-Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor."
İMAMOĞLU ADAYLIĞINI İLAN EDECEK
İmamoğlu bu çıkışı sonrası CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 28 Temmuz'da CHP Genel Başkanlığına adaylığını duyurabileceğinin altını çizerken "Bu bilgiyi İBB çevrelerinden aldık" ifadelerini kullandı. Hacır İmamoğlu'nun net bir açıklama yapacağını vurgularken, "İmamoğlu'nun ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle açıklaması bekleniyor." dedi.
YARIN ADAYLIĞINI AÇIKLAYABİLİR | VİDEO İZLE
"KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA YAPACAK"
Hacır konuya ilişkin şunları dile getirdi: "Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü tweeti bir giriş, aslı yarın geliyor. Kesin söylemiyorum ama bir ihtimal Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını duyurabilir, kapsamlı bir açıklama yapacak ve kendi kaleme aldığı bir makaleyi sosyal medya hesabından paylaşacak. Yarın ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle açıklaması bekleniyor. İBB çevrelerinden aldığımız haber bu."
İBB'DEN KAÇMA PLANI
Bu durum siyaset kulislerinde "İmamoğlu'nun İBB'den kaçma planı" olarak yorumlandı.
İMAMOĞLU'NDAN GENEL BAŞKANLIĞA ADAYLIK DUYURUSU GELEBİLİR
Ekrem İmamoğlu'nun "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışını değerlendiren CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila, İmamoğlu'nun adaylık duyurusu yapabileceğini ifade etti.
Bila, "Değişim sitesinde İmamoğlu'nun yaptığı değerlendirmeye göre halkın artık CHP'nin lideri ve yönetimini değiştirmesi gerektiğine dair sonuca varılmış. İmamoğlu'nun bunu ilan etmesi CHP Genel Başkanlığına adaylığını ilan etmesi anlamına gelir" dedi.
"Bu açıklamadan sonra Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın İmamoğlu'nu CHP Kurultayı'nda yarışacak aday olarak görebiliriz" yorumunda bulunan Bila, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İmamoğlu'nun bu açıklamada sonra bir tek 'Ben adayım' demediği kaldı. Toplumun CHP'de liderin ve yönetimin değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu paylaşan İmamoğlu'nun bunu ilan etmesi CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etmesi anlamına gelir. Kılıçdaroğlu'nun partinin başından gitme görüşünün İmamoğlu tarafından dillendirilmesi anlamına geliyor. Bu zamana kadar adayım demedi ama bu açıklamadan sonra adaylık duyurusu yapması beklenebilir.
DELEGE SÜRECİNİ BEKLEYİP AKSİYON ALACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu'nun 'delege' sürecini beklediği, ortaya çıkacak tabloya göre hareket edeceği kulislerde konuşulanlar arasında.
"KURULTAY DELEGESİ BAKIMINDAN KAZANAMAZ, DIŞARIDAN OLUŞTURDUĞU RÜZGAR ELİNİ GÜÇLENDİRİR"
Fikret Bila konuya ilişkin, "Delege seçim süreci devam ediyor. İmamoğlu bunu bekliyor olabilir. Ortaya çıkacak delege tablosu Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu için son derece önemli. Delege seçimi, il ve ilçe kongrelerinde gördüğüm kadarıyla genel merkeze yakın isimler. Kurultay delegesi bakımından Genel Başkanlığı kazanması garanti görülmüyor İmamoğlu'nun. Parti dışında yaratacağı rüzgar İmamoğlu'nu güçlendirebilir, cesaretlendirebilir" şeklinde konuştu.
Tam da bu noktada bir detay tüm dikkatleri üzerine topladı.
ADAYLIĞINA GİDEN YOLU İLMEK İLMEK ÖRDÜ
28 Mayıs sonrası her fırsatta 'değişim' çağrısı yapan, takip eden süreçte internet sitesi kurup gizli zoom toplantıları planlayarak Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik adımlar atan Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü 'toplum' vurgulu değişim çıkışıyla CHP koltuğuna olan adaylığını ilmek ilmek işlediği gözler önüne serildi.