Ekrem İmamoğlu’nun ’toplum’ vurgulu değişim çıkışının şifreleri! Bomba kulis: Adaylığını ilan edecek!

"KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA YAPACAK" Hacır konuya ilişkin şunları dile getirdi: "Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü tweeti bir giriş, aslı yarın geliyor. Kesin söylemiyorum ama bir ihtimal Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını duyurabilir, kapsamlı bir açıklama yapacak ve kendi kaleme aldığı bir makaleyi sosyal medya hesabından paylaşacak. Yarın ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle açıklaması bekleniyor. İBB çevrelerinden aldığımız haber bu." İBB'DEN KAÇMA PLANI Bu durum siyaset kulislerinde "İmamoğlu'nun İBB'den kaçma planı" olarak yorumlandı.

İMAMOĞLU ADAYLIĞINI İLAN EDECEK İmamoğlu bu çıkışı sonrası CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun 28 Temmuz'da CHP Genel Başkanlığına adaylığını duyurabileceğinin altını çizerken "Bu bilgiyi İBB çevrelerinden aldık" ifadelerini kullandı. Hacır İmamoğlu'nun net bir açıklama yapacağını vurgularken, " İmamoğlu'nun ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle açıklaması bekleniyor." dedi.







İMAMOĞLU'NDAN GENEL BAŞKANLIĞA ADAYLIK DUYURUSU GELEBİLİR

Ekrem İmamoğlu'nun "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışını değerlendiren CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila, İmamoğlu'nun adaylık duyurusu yapabileceğini ifade etti.

Bila, "Değişim sitesinde İmamoğlu'nun yaptığı değerlendirmeye göre halkın artık CHP'nin lideri ve yönetimini değiştirmesi gerektiğine dair sonuca varılmış. İmamoğlu'nun bunu ilan etmesi CHP Genel Başkanlığına adaylığını ilan etmesi anlamına gelir" dedi.



"Bu açıklamadan sonra Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın İmamoğlu'nu CHP Kurultayı'nda yarışacak aday olarak görebiliriz" yorumunda bulunan Bila, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmamoğlu'nun bu açıklamada sonra bir tek 'Ben adayım' demediği kaldı. Toplumun CHP'de liderin ve yönetimin değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu paylaşan İmamoğlu'nun bunu ilan etmesi CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etmesi anlamına gelir. Kılıçdaroğlu'nun partinin başından gitme görüşünün İmamoğlu tarafından dillendirilmesi anlamına geliyor. Bu zamana kadar adayım demedi ama bu açıklamadan sonra adaylık duyurusu yapması beklenebilir.