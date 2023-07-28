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Bir fondaşın isyanı! Enver Aysever hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na giydirdi

Zoom ifşasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun Halk TV’ye genel merkezden akan parayı kesmesiyle birlikte CHP’nin fondaş medyası etiketinden paçayı kurtarmak isteyen Enver Aysever, "Halk TV'nin tapusu CHP'dedir" sözleriyle bomba açıklamalarda bulunmuştu. Aysever, kanalın Uğur Dündar aracılığıyla CHP’li belediyeleri haraca bağlayıp tehdit ettiğini söylemişti. Aysever bugünkü açıklamalarında Ekrem İmamoğlu için, “Ekrem İmamoğlu solcular için dert. Hiç istemeyeceği ve güvenmeyeceği birisi” dedi. Öte yandan seçim öncesi Kılıçdaroğlu safında yer alan Aysever, yaşanan son olayların ardından CHP Liderine de isyan etti. Aysever, "Hepimize sus içinde tut dediler. Tuttuk da ne oldu? Kaprislerinizden bıktık” dedi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 17:09 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 17:13
Bir fondaşın isyanı! Enver Aysever hem Ekrem İmamoğlu’na hem de Kemal Kılıçdaroğlu’na giydirdi

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi alan CHP ile 8'li koalisyon, dağıldı… Yenilginin faturası, Kemal Kılıçdaroğlu ve yol arkadaşlarına yazıldı. 'Ben Kemal geliyorum' diyerek iddialı bir çıkış yapan Kılıçdaroğlu yenilginin ardından yalnız kaldı. Seçim öncesi kendisine destek veren isimler bile 'istifa etmeli' çıkışı yaptı.

8'li koalisyon hakkında en sert eleştirileri ise gazeteci Enver Aysever yaptı. Kendi YouTube kanalında koalisyon masasını hedef alan Aysever, eleştirilerini sıraladı. Bugünkü yayınında da Ekrem İmamoğlu'nun CHP genel başkanlığı için girdiği koltuk savaşını yorumladı.

'İMAMOĞLU DERT...'
"Ekrem İmamoğlu solcular için dert. Hiç istemeyeceği ve güvenmeyeceği birisi" diyerek sözlerine başlayan Enver Aysever, "Bir arkadaşımla konuştum. Bana 'Ekrem'in ne yapacağını bilmiyoruz. Başımıza bela almayalım' dedi. Doğru… Bir kere kibirli birisi" ifadesini kullandı.

MECBUREN OY VERDİK...
Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na mecburen oy verdiğini de söyleyen Enver Aysever, açıklamalarına çok sert devam etti ve "Hepimize sus içinde tut dediler. Tuttuk da ne oldu? Alternatif olarak ortaya konan Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'ndan ne gibi bir seçenek olacağını anlamak istiyorum" çıkışı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun dün değişim çağrısına destek bulmak için açtığı internet sitesi ile ilgili yaptığı paylaşımı da yorumladı.

İmamoğlu'nun "Siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim uzmanlarından oluşan bir heyet vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini; yaş, cinsiyet ve coğrafi lokasyon kırılımları ile inceledi.

İletişim uzmanları NLP yöntemi ile duygu analizi yaptı, semantik arama aracı ile mikro seviyede de analizler gerçekleştirdi" sözlerini ti'ye alan Enver Aysever, "Ya Ekrem şu liberal gevezelikleri kim yazıyor? Ben size duygu analizi yapayım. Türkiye'de CHP'ye oy verenler saçını başını yoluyor… CHP'ye oy verenler Kemal Bey yüzünden Meral'i Saadet, Deva ve Gelecek Partileri'ni çekti" açıklamasını yaptı.

KAPRİSLERİNİZDEN BIKTIK...

"Duygu analizi yapacak arkadaşlara para vermek zorunda değilsiniz. Asıl bela da sizi alternatif yapmaları… Duygu analizim şu biz solcular hepimiz ayağa kalkıp hepinizi alaşağı edelim istiyorum. Senin Mansur'un Kemal Bey'in kaprislerinden bıktık. Duygu analizim bu!" diyerek sert çıktı.

Sözlerini şöyle sonlandırdı: Gençliğimiz var diye kollarımızı kıvırıyoruz. Ekrem'in durumu zor. Kemal'in oğlu, Meral'in kardeşi… Şimdiden cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor.

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