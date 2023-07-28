Bir fondaşın isyanı! Enver Aysever hem Ekrem İmamoğlu’na hem de Kemal Kılıçdaroğlu’na giydirdi

MECBUREN OY VERDİK...

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na mecburen oy verdiğini de söyleyen Enver Aysever, açıklamalarına çok sert devam etti ve "Hepimize sus içinde tut dediler. Tuttuk da ne oldu? Alternatif olarak ortaya konan Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'ndan ne gibi bir seçenek olacağını anlamak istiyorum" çıkışı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun dün değişim çağrısına destek bulmak için açtığı internet sitesi ile ilgili yaptığı paylaşımı da yorumladı. İmamoğlu'nun "Siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim uzmanlarından oluşan bir heyet vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini; yaş, cinsiyet ve coğrafi lokasyon kırılımları ile inceledi.

İletişim uzmanları NLP yöntemi ile duygu analizi yaptı, semantik arama aracı ile mikro seviyede de analizler gerçekleştirdi" sözlerini ti'ye alan Enver Aysever, "Ya Ekrem şu liberal gevezelikleri kim yazıyor? Ben size duygu analizi yapayım. Türkiye'de CHP'ye oy verenler saçını başını yoluyor… CHP'ye oy verenler Kemal Bey yüzünden Meral'i Saadet, Deva ve Gelecek Partileri'ni çekti" açıklamasını yaptı.

KAPRİSLERİNİZDEN BIKTIK... "Duygu analizi yapacak arkadaşlara para vermek zorunda değilsiniz. Asıl bela da sizi alternatif yapmaları… Duygu analizim şu biz solcular hepimiz ayağa kalkıp hepinizi alaşağı edelim istiyorum. Senin Mansur'un Kemal Bey'in kaprislerinden bıktık. Duygu analizim bu!" diyerek sert çıktı.

Sözlerini şöyle sonlandırdı: Gençliğimiz var diye kollarımızı kıvırıyoruz. Ekrem'in durumu zor. Kemal'in oğlu, Meral'in kardeşi… Şimdiden cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN