Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "KAAN'ı inşallah yılsonunda havada da göreceğiz. Hürjet'in 2025'te envantere girmesini planlıyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken tüm dostlarımızın da yanında olacağız" ifadelerini kullandı.





BAŞKAN'DAN GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANINA DAVET

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kabulde, Bakan Jin'in Savunma Sanayii Fuarı İDEF'i ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u da Türkiye'ye davet etti. Kore hükümeti ve halkının 6 Şubat deprem felaketi sonrasında gösterdiği dayanışmayı unutamayacaklarını belirten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Kore'de kısa süre önce yaşanan sel ve heyelan felaketlerinden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye-Kore işbirliğinin siyasetten enerjiye, savunma sanayiinden ekonomi ve ticarete geniş bir yelpazede somut hedeflerle ilerletmek istediklerini kaydeden Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayretleri artırmak gerektiğini söyledi" ifadeleri kullanıldı.