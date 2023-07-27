Barbie akımındaki hedef kim? Hem çocuklar hem yetişkinler özeniyor! Kültür ve inançları tehdit ediyor! Uzman isimlerden dikkat çeken uyarı

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Tan "Barbieleri çok tehlikeli buluyorum. Güzel bir beden algısı ve imgesi olarak ideal olanın Barbie ölçüleri olduğu algısı çocukların bilincine alttan alta işleniyor. Ergenliğe gelindiğinde ise beden algısı bozukluğunu görüyoruz. Beden algısı bozulmaya meyilli ergenlerde kendini beğenmeme, beden algı bozukluğu ve bedenini sevmeme, kendinden hoşnutsuz olmaya neden oluyor. Hatta yeme bozukluklarına neden oluyor.

Her Barbie'si olan 'Barbie gibi olamadığı için üzülmüyor' ama etkilenenler var. Bu noktada aile çocuğu çok iyi tanımalı. Çıkan bozuklukları tetikleyen ise Barbie gibi karakterlerin, günümüz kültürünün, sosyal medyanın bunu pompalamasından kaynaklı. Bu bozuklukların ortaya çıkma hızını bunlar bir nevi arttırıyor" dedi.

"BARBIE'NIN ÖZENİLECEK BİR ŞEY OLMADIĞI VURGULANMALI"

Barbie bebeklerin dünyada tek tipleştirme projesi olduğunu ve dünyanın bunu bilinçli yaydığını dile getiren Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Tan, "Barbie'nin çok da özenilecek bir şey olmadığının ailenin özellikle vurgulaması gerekiyor. Çocuğun güzellik algısı değişmeden kendisini sevmesi ve kabullenmesi çocuğa işlenmeli. Aileler çok dikkat etmeli.

Yoksa çocuklar Barbie'nin ideal olduğunu ve öyle olmazsa mutsuz olacağına inanıyor, öyle inanmaması için aileler bu noktada kendileri baş edemiyorsa bir çocuk-ergen psikiyatrisine başvurmalı. Ve ona göre kültürümüzün ve maneviyatımızın değer yargılarını çocuğa vermeli. Barbie'nin çok da özenilecek bir şey olmadığını ailenin vurgulaması gerekiyor" şeklinde konuştu. "FARKLI BİR KİŞİLİĞE BÜRÜNÜYORLAR"

Estetik kaygıların temelinde bu durumun olduğunu ve estetik operasyonlara kadar gidildiğini vurgulayan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Tan, "Bu durum erişkinlerde de böyle. Estetik furyasını düşünecek olursak, herkes tek tipleşmeye başladı. Bunların dünyada bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum.