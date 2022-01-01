Fondaş medyanın foyası döküldü! Muhalif basın 'kılıfıyla kim hangi faaliyetleri yürütüyor?

CHP'nin yanına güdümlenen fondaş medyanın foyası dökülmeye devam ediyor.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "muhalif basın" kimliği altında Amerika ve Avrupa tarafından fonlanan medya organlarının deşifresini yaptı.
"ÇOĞU AVRUPA VE AMERİKA TARAFINDAN FONLANIYOR"
Kenan Kıran'ın şunları söyledi:
"Bu yayın organlarının hepsi yasal. Kimse buna itiraz etmiyor ama Türkiye'de, Türkiye aleyhtarlığı yapan yayın kuruluşları ve birçok site Avrupa ve Amerika tarafından fonlanıyor.
Örnek vermek gerekirse; Medyascope, Ruşen Çakır'ın yayın yönetmeni olduğu site Amerika ve İsveç tarafından açıkça fonlanıyor. Belgeleri ortaya çıktı.
İSVEÇ'TEN BİANET'E 7 MİLYON 672 BİN DOLAR
Bianet için mesela ciddi anlamda 'Bağımsız Gazeteciler Platformu' deniliyor. AK Parti hükümetini eleştiriyorlar bu noktada ciddi anlamda muhalefet ediyorlar ama fon aldıkları ülkeleri ya da muhalefet partilerini eleştirdiklerine şahit olmuyoruz. Bianet, İsveç'ten 2007-2021 arası toplam 7.672.448 ABD Doları fonlanmış.
4 AVRUPA ÜLKESİNDE TÜRKİYE'DE ORTAK DİJİTAL YAYIN!
4 tane ülke; Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin devlet kanalları da 29 Nisan'da Türkiye'de ortak dijital yayına başladı. İngiliz BBC, Amerikan kanalı, France 24, Alman Deutsche Welle ortak bir şekilde yayın yapıyorlar.