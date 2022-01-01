Fondaş medyanın foyası döküldü! Muhalif basın 'kılıfıyla kim hangi faaliyetleri yürütüyor?

İBB'NİN FONLAMADAKİ ROLÜ

Ciddi anlamda İBB'den Birgün'e, TELE 1'e, KRT'ye ve Halk TV'ye reklam akışı devam ediyor. Independent Türkçe, Cemal Kaşıkçı'nın katili olan ekibin İngiltere ve Arabistan kaynaklı yayın kuruluşu olduğu ifade ediliyor.

Cumhuriyet Gazetesi, Can Dündar ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giden, ulusalcı tesiriyle öne çıkan bir gazeteyken, FETÖ, PKK sözcülerinin en önemli isimlerini manşetlerine taşıdı. Karar Gazetesi toplasan 200 tane satmıyordur bayide ama ciddi anlamda yeni kurulan partilerin sözcülüğünü yapıyor. Yasal mı? Yasal. Ama arkasındaki güç, para akışı nasıldır tabii o soru işareti.