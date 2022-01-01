Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 02.01.2022 01:40
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    • 02.01.2022 01:50
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    Fondaş medyanın foyası döküldü! Muhalif basın 'kılıfıyla kim hangi faaliyetleri yürütüyor?

    Türkiye karşıtı ülkeler tarafından fonlanan 'muhalif' medya 'muhalefet' bahanesiyle algı operasyonlarına imza atıyor. A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "muhalif basın" kimliği altında Amerika ve Avrupa tarafından fonlanan medya organlarının deşifresini yaptı. İBB’nin de fonlamada rolü olduğunu belirten Kenan Kıran, çarpıcı ifadeler kullandı. TELE 1 örneğini veren Kıran, "Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolunu İBB yapmamıştı. Tartışma olmuştu. Can Ataklı TELE 1'de bu durumu ciddi bir şekilde eleştirdi. TELE 1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, Can Ataklı'ya özür diletti ve şu ifadeyi kullandı Merdan Yanardağ, 'iktidar dururken muhalefetle uğraşacak halimiz yok. İstanbul'u kazanan ekip bellidir, bunu da hep beraber kazandık." dedi.

    Fondaş medyanın foyası döküldü!

    CHP'nin yanına güdümlenen fondaş medyanın foyası dökülmeye devam ediyor.

    Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "muhalif basın" kimliği altında Amerika ve Avrupa tarafından fonlanan medya organlarının deşifresini yaptı.

    "ÇOĞU AVRUPA VE AMERİKA TARAFINDAN FONLANIYOR"
    Kenan Kıran'ın şunları söyledi:
    "Bu yayın organlarının hepsi yasal. Kimse buna itiraz etmiyor ama Türkiye'de, Türkiye aleyhtarlığı yapan yayın kuruluşları ve birçok site Avrupa ve Amerika tarafından fonlanıyor.

    Örnek vermek gerekirse; Medyascope, Ruşen Çakır'ın yayın yönetmeni olduğu site Amerika ve İsveç tarafından açıkça fonlanıyor. Belgeleri ortaya çıktı.

    İSVEÇ'TEN BİANET'E 7 MİLYON 672 BİN DOLAR
    Bianet için mesela ciddi anlamda 'Bağımsız Gazeteciler Platformu' deniliyor. AK Parti hükümetini eleştiriyorlar bu noktada ciddi anlamda muhalefet ediyorlar ama fon aldıkları ülkeleri ya da muhalefet partilerini eleştirdiklerine şahit olmuyoruz. Bianet, İsveç'ten 2007-2021 arası toplam 7.672.448 ABD Doları fonlanmış.

    4 AVRUPA ÜLKESİNDE TÜRKİYE'DE ORTAK DİJİTAL YAYIN!
    4 tane ülke; Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin devlet kanalları da 29 Nisan'da Türkiye'de ortak dijital yayına başladı. İngiliz BBC, Amerikan kanalı, France 24, Alman Deutsche Welle ortak bir şekilde yayın yapıyorlar.

        TELE 1 ÖRNEĞİ
        Burada hep deniliyor ya, 'AK Parti'nin yoğun olduğu medya' ben TELE 1'i örnek vermek istiyorum. CHP'nin Halk TV ve KRT ile beraber sözcüsü olduğu kanal.

        MERDAN YANARDAĞ CAN ATAKLI'YA ÖZÜR DİLETTİ
        Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolunu İBB yapmamıştı. Tartışma olmuştu. Can Ataklı TELE 1'de bu durumu ciddi bir şekilde eleştirdi. TELE 1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, Can Ataklı'ya özür diletti ve şu ifadeyi kullandı Merdan Yanardağ, 'iktidar dururken muhalefetle uğraşacak halimiz yok. İstanbul'u kazanan ekip bellidir, bunu da hep beraber kazandık.'

        İBB'NİN FONLAMADAKİ ROLÜ
        Ciddi anlamda İBB'den Birgün'e, TELE 1'e, KRT'ye ve Halk TV'ye reklam akışı devam ediyor. Independent Türkçe, Cemal Kaşıkçı'nın katili olan ekibin İngiltere ve Arabistan kaynaklı yayın kuruluşu olduğu ifade ediliyor.

        Cumhuriyet Gazetesi, Can Dündar ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giden, ulusalcı tesiriyle öne çıkan bir gazeteyken, FETÖ, PKK sözcülerinin en önemli isimlerini manşetlerine taşıdı. Karar Gazetesi toplasan 200 tane satmıyordur bayide ama ciddi anlamda yeni kurulan partilerin sözcülüğünü yapıyor. Yasal mı? Yasal. Ama arkasındaki güç, para akışı nasıldır tabii o soru işareti.

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        Haberler Güncel Fondaş medyanın foyası döküldü! Muhalif basın 'kılıfıyla kim hangi faaliyetleri yürütüyor?
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