MSB duyurdu! Yılbaşından bu yana 892 terörist etkisiz hale getirildi: FETÖ ile kararlı mücadele

Milli Savunma Bakanlığından, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiği, söz konusu bölgede yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 892'ye yükseldiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin artan bir şiddet ve tempoda, terörü kaynağında yok etme anlayışıyla, proaktif bir yaklaşımla kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti.





Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin bilgi veren Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekatı bölgesinde 44'ü son bir haftada olmak üzere 892, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 235 terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu. Aktürk, yasa dışı sınır geçişleriyle mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 193 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 15'i FETÖ mensubu olmak üzere 20'si teröristtir. 2 bin 900 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." açıklamasında bulundu. Yıl içinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 4 bin 258'e ulaştığını ifade eden Aktürk, "Bunlardan FETÖ mensubu olanlar 216'ya, toplam terörist sayısı ise 326'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 128 bin 812 olmuştur." dedi. Yıl başından bu yana icra edilen operasyonlarda toplam 4 bin 492 kilogram uyuşturucu, bin 51 uyuşturucu hap ve 23 muhtelif silah ele geçirildiğini aktaran Aktürk, "Hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir." diye konuştu.