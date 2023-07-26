Terörün kuluçka merkezi Avrupa! Kırmızı listede aranan PKK elebaşları Brüksel’de cirit atıyor: Elebaşı için rezil gösteri

Avrupa terörün ve teröristlerin kuluçka merkezi olmaya, Türkiye karşıtı oluşumlara kucak açmaya kesintisiz bir şekilde devam ediyor.



Bu durumun son örneği Belçika'nın başkenti Brüksel'de kayıtlara geçti.



KIRMIZI LİSTEDE ARANAN TERÖRİSTLER BEBEK KATİLİ İÇİN DÜZENLENEN GÖSTERİDE

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Adem Uzun, Avrupa Parlamentosu önünde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenen gösteride ortaya çıktılar.