İsveç'te skandalların ardı arkası kesilmiyor! NATO zirvesi öncesi rezil bir talep daha...

İsveç televizyonu SVT, provokatörün amacının 'İsveç'in NATO üyeliğini engellemek' olduğunu savundu. Expressen gazetesinde yer alan haberde ise 29 yaşındaki provokatörün "Bu benim Erdoğan'ı görmek istememle ilgili" ifadeleri yer aldı.

İSVEÇ'TEN GÖZ BOYAMA ÇABALARI

Öte yandan İsveç bu kadar skandala rağmen henüz adım atmayı tartışıyor... İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, hükümetin, ülkede Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini durdurmak için yasa değişikliği yapılması konusunu görüştüğünü bildirdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla başlayan tartışma konusunda Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan Strömmer, Ku'ran-ı Kerim yakılma olaylarının İsveç'in güvenliğini tehlikeye attığını ve bu yüzden de hükümetin Kur'an-ı Kerim yakılmasını durdurmak için yasa değişikliği yapılmasını tartıştığını belirtti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının İsveç iç güvenliğinde tehditler oluşturduğunu aktaran Stömmer, "Hükümet olarak son zamanlarda yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma olaylarının İsveç'in güvenliğine zarar vermesi nedeniyle Kur'an veya diğer kutsal kitapların yakılmasını durdurmak için yasa değişikliği yapılmasını tartışıyoruz." ifadesini kullandı.

Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt de Kur'an-ı Kerim yakma olaylarının İsveç'te yasaklanması gerektiğini savundu.

Bakan Strömmer'in açıklamalarını Dagens Nyheter gazetesine değerlendiren Billdt, "Strömmer'in, Kur'an-ı Kerim yakılmasını önlemek için başlattığı incelemeyi destekliyorum." dedi.